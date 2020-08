Emilie Nef Naf : elle ne mâche pas ses mots contre une candidate de Mamans & Célèbres !

D’ailleurs, on peut dire qu’elle n’est pas tendre envers l’une de ces dernières.

Les paroles d’Emilie Nef Naf : « Ne faites pas semblant »

Pour rappel, on est actuellement à la saison 1 de la toute nouvelle émission Maman & Célèbres. Celle-ci a été lancée le 6 janvier 2020. Il s’agit d’une émission de téléréalité dans laquelle on pouvait suivre dix candidates connues dont Emilie Nef Naf, mère de Maëlla et Menzo. On y voit les candidates vivre leurs quotidiens en tant que mère et célébrité, avec leurs enfants. Cependant, il a été constaté récemment qu’un bon nombre de stars de la téléréalité avait donné naissance à des enfants. Ce qui est plutôt une aubaine pour Mamans & Célèbres.

Dans ce cadre, Emilie Nef Naf, lors d’une interview avec le Youtubeur Sam Zirah, s’est un peu emportée quand il a été sujet de la possible intégration de ces nouvelles candidates. Il s’agit entre autres de Rym et Hillary. Si elle a été plutôt contente dans le cas Rym, cela n’a pas du tout été le cas concernant Hillary. En effet, elle considère que cette dernière n’est pas vraie et sincère et qu’elle cacherait son jeu.

« Ne changez pas votre personnalité, on vous a vu avant, on vous verra après. Ne faites pas semblant, vous êtes qui vous êtes » : a-t-elle ainsi déclaré dans ce sens. Emilie Nef Naf s’en prend donc directement à Hillary, mère récente du jeune Milo. D’ailleurs, on peut dire qu’elle n’a pas ménagé cette dernière. Elle soutient donc qu’elle n’apprécie guère la maman qui joue le rôle de femme parfaite. Dans la téléréalité, la maman devrait être naturelle, avec les défauts, les qualités et les difficultés qui vont avec.

Emilie Nef Naf ou une personnalité à fort caractère

Ces paroles d’Emilie Nef Naf risquent fort de ne pas être au goût de tout le monde. Par ailleurs, ce n’est pas la première fois qu’Emilie Nef Naf a ce genre de réactions. Elle est connue pour sa franchise légendaire et sa personnalité forte et authentique. De manière générale, elle n’hésite pas à donner son point de vue même si cela risque de déplaire à certains. D’ailleurs, ces traits de sa personnalité ont pu être constatés dans les nombreuses émissions de téléréalité dans lesquelles elle a participé. Dans ces émissions, elle n’hésite pas à partager avec les téléspectateurs ses moments de joie et de réussite ainsi que les difficultés qu’elle rencontre.

Rappelons qu’Emilie Nef Naf s’est fait une renommée grâce à Secret Story. Dans cette émission, elle avait la particularité d’être la meilleure ennemie de Vanessa. D’ailleurs, il est à noter qu’elle avait remporté la victoire à cette époque. Cela ayant véritablement lancé sa carrière. En effet, elle est devenue très populaire et elle a même ouvert sa propre institution de beauté « Secret Beauty » en référence à son émission fétiche. Par la suite, elle a participé à l’émission.

Enfin, il est à rappeler que la suite de Maman & Célèbres va très prochainement être diffusée sur les écrans. Ce qui est une bonne nouvelle pour les fans de l’émission. En effet, l’émission a dû être suspendue le 23 mars dernier à cause de la pandémie de COVID-19 et du confinement. Les téléspectateurs vont ainsi pouvoir suivre Emilie Nef Naf, Stéphanie Clerbois, Liam Di Benedetto, Julia Paredes, Wafa, Cindy Poumeyrol, Martika, Kelly Helard, Julie Ricci ainsi que Jesta et Benoît dans leur quotidien familial.