Emilie Nef Naf : plus amincie, elle dévoile son secret pour perdre du poids !

Émilie Nef Naf dévoile sa nouvelle apparence en publiant deux photos d’elle avant et après. Elle décide de livrer les secrets de sa mystérieuse perte de poids. La starlette de la téléréalité est décidée à affiner sa silhouette et le moyen qu’elle a choisi est le rééquilibrage alimentaire. Elle ne cesse de faire parler d’elle par rapport à sa métamorphose.

Emilie Nef Naf de nouveau métamorphosée

Emilie Nef Naf sait ce qu’elle veut et sait se donner les moyens pour atteindre ses objectifs. Si le confinement est une mauvaise chose pour certains, d’autres s’en servent à bon escient. En effet, la célèbre candidate de Secret Story dévoile avoir perdu quelques kilos lors du premier confinement. Elle a d’ailleurs publié sur son compte Instagram, des photos d’elle avant et après et les internautes n’ont pas manqué de remarquer son impressionnante transformation. Emilie Nef Naf s’est révélée lors de sa participation à la saison 2 de Secret Story qu’elle avait d’ailleurs remporté. Depuis ce temps, la jeune femme est devenue très célèbre sur les réseaux sociaux.

La starlette de Secret Story publie régulièrement des photos et vidéos d’elle avec son compagnon Jérémy Menez ou avec ses deux enfants. Suivie par plus de six mille personnes sur Instagram, elle partage régulièrement avec ses followers, ses astuces pour mincir comme ce fut le cas il y a quelques jours. Il faut dire que l’ancienne candidate de la téléréalité dirige une marque de compléments alimentaires et ces produits produiraient de magnifiques résultats qu’elle est fière d’afficher sur les réseaux sociaux. Elle post très souvent des clichés de son ancienne silhouette. Comme elle l’a affirmé sur Instagram, elle n’avait plus pratiqué du sport depuis la période du confinement d’autant plus qu’elle ne pouvait plus se rendre en salle. Toutefois, celle qui tient tant à se maintenir en forme avait plutôt développé une astuce qui lui avait permis de perdre les kilos en plus qu’elle avait pris pendant cette période.

Émilie Nef Naf, son secret pour perdre du poids

Les abonnés de sa page ont été témoins de sa transformation si on s’en tient à ses photos d’avant et après. Le corps de la gagnante de Secret Story 2 s’est métamorphosé en quelques semaines. Les internautes ont pu remarquer que sa peau s’était raffermie et le vendre est devenu plus aplati. La jeune femme n’a pas hésité à expliquer à ses admirateurs, le secret de son succès. En effet, Émilie Nef Naf aurait opté pour une alimentation équilibrée. Elle a banni de son alimentation les bonbons, gâteaux, alcool, sucres ajoutés, des aliments frits et bien d’autres. Elle révélait également avoir bu «un thé chaque matin/soir et une tisane avant de dormir » et à tout cela s’ajoute le sport qu’elle faisait depuis son domicile.

La mère de Maëlla et Menzo qui déclare ne pas vouloir être « un modèle de fitness parfait », veut plutôt remettre les femmes en confiance d’autant plus que certaines seraient complexées par leur corps comme ce fut le cas pour la compagne du footballeur Jérémy Menez. Pour conclure, elle a encouragé les femmes « Si je suis capable de le faire, vous l’êtes aussi !». Ils sont très nombreux à avoir réagi suite à sa publication d’autant plus que les internautes sont très impressionnés par les résultats d’Émilie Nef Naf. Il faut rappeler que son combat de perdre du poids remonte à plusieurs années car en 2015, l’ex-candidate de Secret Story avait perdu près de 24 kilos. En 2019, elle avait encore perdu quelques kilos après avoir grossi suite à l’accouchement de son deuxième enfant.