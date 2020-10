Emily In Paris : Le restaurant de Gabriel dans la série existe vraiment et est carrément pris d’assaut !

Avec la sortie de la série sur Netflix, il est en train de jouir d’une toute nouvelle popularité.

Dans la série Emily in Paris, le restaurant tenu par Gabriel a vu plusieurs scènes se dérouler. Beaucoup de personnes l’ignoraient, mais ce lieu existe réellement sous un autre nom : Terra Nera. Même si la série a été critiquée, elle a tout de même permis au restaurant de bénéficier d’une véritable popularité. Dans toute la ville de Paris, ce restaurant italien est devenu le lieu où il faut absolument se rendre.

Une très bonne nouvelle pour les promoteurs du Terra Nera qui se retrouvaient dans une situation quelque peu compliquée à cause de la pandémie du coronavirus. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Pris d’assaut depuis le 2 octobre…

Le restaurant Terra Nera est situé non loin du Panthéon dans le 5e arrondissement de la ville de Paris. On peut facilement l’identifier avec sa devanture rouge. Les fans de la série le connaissent mieux sous le nom de Les deux compères. Depuis la sortie de la série sur Netflix le 2 octobre dernier, la maison de gastronomie italienne voit défiler une multitude de clients, tous curieux de découvrir le fameux lieu où ont été tournés plusieurs épisodes de cette série épique.

Le restaurant propose un menu composé de plusieurs mets comme les antipastis, les pâtes, les escalopes à la milanaise, le poisson de Sicile, etc. Tout y est pour faire passer un moment agréable à ceux qui s’y rendent. Valerio et Yohann les propriétaires du restaurant sont très chaleureux et font preuve d’une grande empathie envers leurs nouveaux clients.

Le tournage de la série avait débuté en juillet 2019. Lorsqu’ils ont été contactés par la production du film pour la soumission de leurs projets, Yohann et Valerio ont bien accueilli l’idée et aujourd’hui, ils en récoltent les bénéfices. Valerio explique que leur restaurant a été choisi avant même l’immeuble où réside l’héroïne dans la série. Le tournage a duré de fin août à octobre et a fait intervenir plus de 150 personnes.

Un coup de pub qui fait remonter le Terra Nera

Voici maintenant 42 ans que l’établissement est dirigé de main de maître par les deux professionnels. Ils ont d’ailleurs déclaré qu’ils n’ont commencé à voir les effets qu’à partir de la deuxième semaine après la sortie de la série. Yohann et Valerio espèrent de tout cœur que ce coup de pub pourra aider à compenser les pertes causées par le coronavirus.

Ils affirment que leur manque à gagner s’élève déjà à 30%, comparé au chiffre d’affaires de l’année 2019. Le Terra Nara est fréquenté la plupart du temps par des personnalités du Sénat. Valerio et Yohann désirent élargir leur clientèle en incluant les jeunes. Aussi, l’un des habitués du restaurant Daniel Bravo, est le père de l’acteur Lucas Bravo qui apparaît dans la série.

Les deux promoteurs ont décidé de faire un geste significatif pour saluer cette nouvelle popularité qu’ils ont acquis grâce à la série Emily in Paris. En effet, Valerio et Yohann ont proposé un tout nouveau menu. Le Tagliata di manzo Emily. Ce chef-d’œuvre culinaire est composé d’un filet de bœuf en tranches avec des roquettes et des copeaux de parmesan. Le tout est accompagné d’une sauce au vinaigre de Modène. Un plat que les fans de la série n’hésitent pas à s’offrir.