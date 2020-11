Emily in Paris : Netflix confirme une seconde saison et les fans sont surexcités !

Paris vue à travers les yeux d’une américaine qui débarque en France, c’est un peu ce que propose la nouvelle série de Netflix, Emily in Paris. La question se pose depuis un bon moment de savoir s’il y aura une suite à la série. Il semble que les nouvelles soient bonnes pour les fans.

La 2e saison prévue pour Emily in Paris !

Malgré les nombreux clichés sur les français que renferme le film Emily in Paris, il faut croire que la série a quand même trouvé son public. D’ailleurs, ce mercredi 11 novembre 2020, la plateforme de streaming Netflix a confirmé qu’il y aura bel et bien une deuxième saison de la série.

Notons que la série est produite et réalisée par Darren Star, l’homme qui avait réalisé et produit la saga culte, Sex and the city, ou encore Beverly Hill. Le film Emily in Paris raconte le parcours d’une jeune américaine qui s’appelle Emily Cooper. Cette dernière dispose de pas mal d’expériences dans son domaine, surtout qu’elle travaillait dans une agence de marketing de luxe, Savoir. Elle accepte de laisser son petit ami pour venir travailler en France. Problème, elle ne comprend pas français.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Emily In Paris (@emilyinparis) le 11 Nov. 2020 à 8 :00 PST



C’est sur le réseau social Twitter que la plateforme a fait l’annonce de la 2e saison du film. Pour cela, il y a eu un montage vidéo avec tous les acteurs, avec en légende : « Emily in Paris de retour pour une saison 2 ».

Les fans ont été très nombreux à aimer le post, attendant impatiemment de voir Lily Collins dans le rôle d’Emily Cooper.

Pour appuyer cette annonce, une fausse lettre de la patronne d’Emilie a été écrite : « Emily Cooper sera dans l’obligation de prolonger son séjour à Paris… Bien qu’elle soit trop sûre d’elle et qu’elle manque d’expérience préalable en matière de marketing de luxe, elle est néanmoins parvenue à séduire certains de nos clients, pourtant difficiles à impressionner, au cours de son bref passage chez Savoir… Nous espérons qu’en prolongeant son séjour à Paris, Emily pourra développer les relations qu’elle a déjà nouées, se plonger davantage dans notre culture et peut-être même apprendre quelques mots de français rudimentaire. » Bonne chance Emily…

Darren Star, un producteur et scénariste qui sait ce qu’il veut

La série Emily in Paris est aussi appréciée que critiquée par les internautes. Il faut dire que le film est rempli de clichés, qui ont le don d’agacer ou d’amuser les internautes français. En réalité, le scénariste voulait de l’authenticité : « Je voulais vraiment tourner à Paris pour que ça ait l’air authentique, mais aussi parce que je voulais offrir aux téléspectateurs une expérience spéciale ».

Notons que Darren Star dit s’être inspiré pour l’histoire d’Emily, de celle de la journaliste cinéma de Canal+, Rebecca Leffler. En effet, cette dernière est une américaine ayant quelques expériences dans le domaine de la publicité. Toutefois, même si elle a été une ‘’consultante créative’’ pendant le tournage de la série, Rebecca Leffler a tenu à atténuer les choses : « [La série] est beaucoup plus glamour que ma vraie vie ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Emily In Paris (@emilyinparis) le 29 Oct. 2020 à 3 :56 PDT



Quant à Darren Star, il a confié être francophile depuis sa première venue en France, ce qui remonte à ses 19 ans. Aujourd’hui à 59 ans, le producteur semble toujours aimé autant Paris la Belle, et le fait qu’il ait habité la France pendant presque un an, n’a fait qu’augmenter son engouement : « Je suis tombé amoureux de la ville, et je suis revenu aussi souvent que j’ai pu. A un moment, j’ai même vécu 11 mois à Paris et je me suis toujours imaginé ce qu’aurait pu être une vie d’expatrié à Paris… Je rêvais d’être un expatrié et en faisant la série, j’ai pu faire cette expérience que j’espère pouvoir poursuivre [avec une saison 2 d’Emily in Paris]. »

Toutefois, si la série agace certaines personnes, il y a bien une raison. En effet, pour Darren Star, la série Emily in Paris : « est une façon d’explorer le multiculturel et de toucher la nouvelle génération ». Un point de vue qui n’est pas du tout partagé par la journaliste Lindsey Tramuta.

Cette dernière, qui est venue au monde aux USA et qui a été naturalisée française, trouve que : « Vu la sensibilité autour de ces sujets aux Etats-Unis, il est choquant qu’une production américaine n’ait pas mieux réfléchi à ces aspects. On continue avec ce blanchissement de la vie. Socialement et économiquement parlant, c’est une série à côté de la plaque. »

En attendant les fans sont ravis pour la 2e saison qui s’annonce…