Emma CakeCup en larmes : elle publie ses photos en petite tenue pour stopper ceux qui lui font du chantage !

Et voilà, vous me voyez pas à mon avantage, je vous avoue que ce n’est pas facile pour moi de poster ça devant vous, devant le monde 😩 Mais je m’assume c’est comme je suis réellement la maintenant. Pourquoi j’ai repris du poids ? Tout simplement avant le confinement je faisais très attention je voulais sécher pour cet été. Le confinement est arrivé fermeture des salles, mon projet pro décalé à l’année prochaine… gros relâchement. J’ai donc arrêté totalement le sport et j’ai mangé des trucs que j’avais pas l’habitude de manger avant… J’ai décidé de me reprendre en main car le corps que j’ai actuellement je ne le déteste pas, mais je ne suis pas à l’aise dedans. Chacun son corps, chacun son avis 🙏🏼 Depuis une semaine je mange bien et je suis de retour à la salle. Et ça me fait du bien dans la tête. J’aimerais sincèrement qu’on le fasse ensemble ce changement, je poste en story mes repas j’essaye de vous donner des idées, je vais reprendre les vidéos YouTube et j’ai hâte de partager tout ça avec vous. Faites le avec moi aussi en me taguant quand tu fais du sport ou pour me montrer ton assiette. On est ensemble, on se motive ensemble. Je crois en nous, on va y arriver 💪🏼🙏🏼 Je vous aime mes pousses sans vous tout ça serait différent.