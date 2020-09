Emma de Caunes : des mots d’amour à Jamie Hewlett pour leurs noces de Faïence !

Bientôt les noces d’Etain pour Emma de Caunes et Jamie Hewlett

Le 10 septembre 2020, l’actrice française Emma de Caunes et le dessinateur britannique Jamie Hewlett fêtaient leur neuvième année de vie commune. C’est en effet en septembre 2011 que les deux se sont dit « oui » pour la vie. L’actrice française reste très discrète sur sa vie de couple avec Jamie Hewlett. Il est quasiment rare qu’elle s’affiche sur les réseaux sociaux. Cependant, elle a fait exception avec ces noces de Faïence, et décide de partager sa joie avec ses fans. L’actrice a donc publié sur Instagram une photo avec son mari, sur laquelle ils s’affichaient enlacés, des bouteilles de champagne entre les mains. La photo a été suivie d’une description en anglais qui se traduit : « Neuf ans de Bonheur ».

Les deux tourtereaux : un exemple du « couple parfait »

Les abonnés d’Emma n’ont pas manqué de réagir sur la publication d’Emma. Les commentaires atteignaient une centaine. Son père Antoine de Caunes s’est apparemment hâté de liker la publication. L’actrice Aure Atika a présenté une teinte d’humour en commentant : « Cul sec » en voyant les bouteilles de champagne tenues à la main de chacune des deux. L’acteur Charli Dupont a surenchéri en écrivant : « S’aimer c’est boire… ». « Bon anniversaire à vous ! Un bon exemple merveille du couple parfait », a-t-on pu lire en commentaire. Par ailleurs, Jamie Hewlett a répondu à la publication de sa chère et tendre en postant un selfie où les deux tourtereaux s’apparaissaient en souriant. Joyeux anniversaire ajoutait-il en anglais sur sa description.

Qui est Emma de Caunes ?

Habituée dans le milieu artistique depuis l’enfance, Emma de Caunes obtient son baccalauréat A3 spécialisé cinéma, en 1995. Ce n’est qu’après qu’elle s’est lancée dans la carrière de comédienne. Au début, elle figurait notamment dans des spots publicitaires et des courts-métrages. Mais c’est son rôle dans le drame un frère, de Sylvie Verheyde, pour lequel elle obtient le César du meilleur espoir féminin, en 1998, qui la révèle au public.

Révélée auprès du public français, elle débute sa carrière d’actrice dans Restons groupés et enchaine sa carrière dans Mille bornes ou encore Princesses, en étant en premier rôle. L’actrice a d’ailleurs fait une brève apparition dans le film d’Alain Chabat, Astérix et Obélix dans Mission Cléopâtre. Développant d’autres styles, Emma de Caunes travaille aussi avec Antoine de Caunes, son père, sur le biopic Coluche, l’histoire d’un mec en 2008.

En même temps, la comédienne jongle avec des rôles dans des téléfilms comme dans Kaamelott (une série policière) ou Ramson. Elle occupait entre autres une poste d’animatrice dans l’émission La Musicale sur Canal+ pendant sept années consécutives. Sa carrière la permet de la propulser au-devant de la scène.

À ce moment, l’actrice écrit un film, qui s’intitulera « Papa was a Rolling Stone ». Elle travaille le scénario avec l’aide de Diastème. Selon elle, écrire des scénarios est un bon moyen d’échapper aux personnages d’adolescentes, un rôle très cliché que certains l’imposent souvent. D’ailleurs, elles précisent sur le fait que ses parents ont fait en sorte que leurs enfants vivent de leur passion. Rappelons que Emma de Caunes a un frère, et il fait également carrière dans le cinéma.

Qui est Jamie Hewlett ?

Jamie Hewlett est un créateur de bande dessinée et graphiste britannique. Il a également fait carrière en étant bassiste dans le groupe Gorillaz. Entre autres, il prend en charge de la partie visuelle du groupe. Jamie fait partie des fondateurs de l’opéra pop Monkey, Journey to the West avec Damon Albarn. Ses œuvres en tant que dessinateur et graphiste sont Art Déssinés (Les) 1, paru en 2018 et la collection Tank Girl, une bande dessinée anarchique qui est apparue pour la première fois en 1996. Ses bandes dessinées existent en version française et anglaise.