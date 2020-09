Emma Smet : la jolie jeune fille réunit ses deux parents pour son 23ème anniversaire !

Ça fait plusieurs années qu’Estelle Lefébure et David Hallyday se sont séparés. Pourtant ils ont conservé de très bons liens et veillent ensemble au bonheur de leurs enfants. Le dimanche 13 septembre dernier marquait le 23e anniversaire d’Emma Smet. La petite a bien grandi aujourd’hui. Elle a fêté cet heureux évènement en compagnie de sa famille. La présence de ses deux parents lui aura certainement fait chaud au cœur. Ce fut de véritables retrouvailles pour les membres de la famille et ils ont tous passé d’agréables moments qu’ils ont immortalisés. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Un anniversaire en famille

Le bonheur se lisait sur le visage de tous ceux qui étaient présents. Après tout, un anniversaire n’arrive qu’une fois par an. C’était donc l’occasion de se retrouver et de se faire de merveilleux souvenirs. S’ils ont immortalisé ces moments de bonne ambiance, ils les ont aussi partagé sur leurs story Instagram respectives.

Aujourd’hui, Emma Smet est une femme. Pour fêter cet anniversaire, elle a soufflé ses bougies sur un très beau gâteau. Ses parents se tenaient juste à ses côtés avec leurs téléphones et filmaient la scène. Sylvie Vartan, celle qui fut la femme de Johnny Halliday et la mère de David Hallyday était aussi présente. Emma a également eu la joie d’être avec sa sœur Ilona qui était accompagnée de Kamran Ahmed son compagnon.

La jeune fille a partagé les moments forts de ce jour heureux sur sa story Instagram ainsi que les différents messages que lui ont laissés ses amis et ses proches. Ce fut également le moment où Estelle Lefébure a choisi pour poster d’anciennes photos d’elle et d’Emma quand cette dernière était encore toute petite. La légende qui accompagnait la photo était très affectueuse. Elle disait que son petit bébé avait désormais 23 ans et lui a rappelé tout l’amour qu’elle lui portait.

Très proche de sa sœur Ilona

Emma Smet a la chance d’être entourée de personnes géniales. Les liens qu’il y a entre cette famille sont très forts. Malgré les nombreux remous qui les ont secoués notamment depuis le décès de Johnny Halliday, ils se sont montrés toujours soudés et ont réussi à avoir un terrain d’entente. Si Emma Smet aime sa famille de tout son cœur, elle entretient une relation assez fusionnelle avec Ilona sa sœur.

Il faut reconnaître que cette dernière lui rend bien cet amour. Cela est d’ailleurs prouvé par la magnifique photo qu’elle a postée sur Instagram. Sur ce cliché, Ilona dévoile deux porte-clés sur lesquelles figurent elle et sa sœur. Elle y inscrit en légende qu’elle ne pouvait pas demander une meilleure sœur.

Estelle Lefébure et David Hallyday

Il y a 31 ans et plus précisément le 15 septembre 1989, Estelle Lefébure se mariait à David Hallyday en Normandie. Les deux ex-compagnons s’étaient dit ‘’oui’’ pendant une cérémonie de mariage qui s’est déroulée dans l’intimité familiale. David et Estelle n’avaient d’yeux que l’un pour l’autre. À l’époque, la mère d’Emma Smet était une mannequin très cotée. Même le chanteur Johnny Hallyday était surpris à l’annonce du mariage de son fils avec la jeune femme.

Malheureusement, les deux tourtereaux ont fini par divorcer en 2001, soit douze années après leur mariage. Cependant, leur séparation ne les a pas empêché de conserver un lien d’amitié très fort, notamment pour leurs filles, Ilona et Emma.