Emma Smet : un maillot de bain rouge très apprécié par tous ses fans grâce à ce décolleté

Avec les vacances d’été qui approchent à grands pas, vous devez clairement chercher le maillot de bain qui pourra sublimer votre corps. Si vous manquez d’idées, sachez qu’Emma Smet pourrait vous aider puisqu’elle porte un maillot une pièce et de couleur rouge. Ce vêtement est d’ailleurs parfait pour masquer certains défauts au niveau des hanches, c’est aussi pour cela que les femmes sont nombreuses à l’adopter.

Un maillot de bain une pièce avec un joli décolleté

Les femmes ont parfois tendance à mettre de côté ce maillot de bain, mais les fabricants ont pu dévoiler de nouveaux modèles. C’est grâce à cette fraîcheur que la gent féminine a pu découvrir des pièces sympathiques, élégantes et très raffermissantes. Ce n’est pas la première fois qu’Emma Smet propose des tenues appréciées par les internautes qui sont de plus en plus nombreux à la suivre au quotidien sur les réseaux sociaux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝙀𝙢𝙢𝙖 𝙎𝙢𝙚✟ (@emma__smet)

Le maillot de bain rouge est donc très échancré, cela permet d’avoir un joli décolleté qui devrait vous plaire .

. Le bas semble assez large, il sera parfait pour les femmes qui souhaitent masquer quelques rondeurs au niveau du ventre.

Emma Smet porte une version avec une ceinture, il est alors idéal pour structurer votre silhouette.

Si vous êtes à la recherche d’un maillot de bain une pièce, c’est sans doute le produit que vous devez adopter puisqu’il pourra vous apporter la plus grande satisfaction au quotidien. Les brides sont assez larges pour offrir une bonne tenue notamment par rapport à votre décolleté.

Cette pièce pourra être accompagnée d’un paréo par exemple si vous profitez du soleil aux bords de la plage ou de la piscine.

Emma Smet a reçu de nombreux commentaires positifs

Si vous regardez les commentaires dévoilés avec la photo, vous pourrez constater que la jeune Emma Smet a fait l’unanimité avec son choix de maillot de bain rouge. Même Estelle Lefébure semble avoir réagi à ce post notamment en dévoilant quelques flammes et un coeur. La jeune femme que vous pouvez aussi retrouver dans Demain nous appartient, une série proposée sur TF1 a donc été félicitée pour cette tenue, mais également son corps de rêve.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝙀𝙢𝙢𝙖 𝙎𝙢𝙚✟ (@emma__smet)



Si vous cherchez des idées pour améliorer votre dressing, le compte Instagram d’Emma Smet devrait vous aider au cours de cette tâche.