Emma Smet : victime de harcèlement à l’école, elle brise enfin le silence !

Depuis sa disparition le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday a laissé derrière lui, sa famille qui est régulièrement sous les feux de projecteurs. Celui qu’on appelait affectueusement le Taulier ne se fera pas oublier d’ici tôt d’autant plus que certains membres de sa famille font régulièrement la une des journaux.

Emma Smet dévoile avoir été harcelée dans son enfance

Après sa veuve qui a longtemps fait parler d’elle suite à la bataille judiciaire autour de son héritage, la vente de ses villas, sa rupture avec le restaurateur français Pascal Balland et récemment pour le coffret de Johnny, c’est au tour de la fille de son fils aîné David de faire parler d’elle. Son adolescence semble n’avoir pas été des plus joyeuses car on apprend dans le récent numéro de Télé Poche que Emma Smet avait été victime d’harcèlement au sein de son école à cause de son nom de famille. La petite-fille de l’idole des jeunes s’est confiée à l’hebdomadaire Télé Poche où elle a décidé de parler de cette période difficile de son enfance. Alors que plusieurs personnes seraient fières d’être issues de certaines familles de célébrités, d’autres en souffrent au contraire comme c’est le cas pour Emma Smet.

Porter le nom du célèbre chanteur français n’a pas toujours été bénéfique pour la fille de David Hallyday. Âgée de 23 ans, la petite-fille du rockeur est née de la première relation de David Hallyday avec le mannequin français Estelle Lefébure avec qui le chanteur s’est séparé en 2001. Malgré le fait qu’elle soit entourée de célébrités, Emma Smet a quand même été harcelée pendant son adolescence. Lors d’un entretien avec Télé Poche, ses fans ont été surpris d’apprendre toutes les révélations que cette dernière a faites sur sa douloureuse enfance. La sœur d’Ilona a révélé avoir changé d’école à 5 reprises et l’une des raisons serait due au harcèlement dont elle a été victime à cause de son pedigree.

Emma et Ilona Smet préparées pour la célébrité

Emma Smet a cependant su tirer profit de ces événements qui lui ont permis de devenir la personne forte qu’elle est à présent. Actuellement engagée dans sa carrière d’actrice d’autant plus qu’elle a joué le rôle de Sofia Daunier-Jacob dans la célèbre série de TF1 Demain nous appartient, la fille de David et Estelle Lefébure n’a pas manqué d’affirmer qu’elle réussit désormais à garder une maitrise de soi lorsqu’elle déclare « Ça dépend de la situation et des antécédents. Généralement, je ne me laisse pas faire mais je suis plutôt calme dans mes réactions, pas dans l’excès ». Son père lui aurait transmis certains traits de sa personnalité car on se souvient de son intervention en octobre dernier sur Jours de France où le chanteur et instrumentiste révélait avoir préparé ses enfants à la célébrité.

Visiblement, porter le patronyme de l’un des chanteurs les plus populaires de l’Hexagone n’a toujours pas été avantageux pour les filles de David Hallyday. La jeune actrice n’est pas la seule à avoir souffert pendant son enfance à cause de son nom de famille. Sa grande sœur Ilona aurait vécu elle aussi la même expérience. Passionnée par le mannequinat, la grande sœur d’Emma aurait décidé de suivre les pas de sa mère qui était une personnalité phare de ce domaine en 1990. Ilona partage régulièrement avec les abonnés de sa page Instagram, plusieurs photos d’elle dévoilant son corps de rêve. Alors que la jeune femme fait le plus souvent l’objet de critiques car plusieurs internautes la trouvent anorexique, la grande sœur d’Emma semble être bien préparée comme le confiait son père David lorsqu’il affirmait que sa fille est consciente des travers de cette profession.