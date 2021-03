Emma Watson arrête sa carrière ? Gros cafouillage mais le manager de la star d’Harry Potter dément !

Dans un premier temps, nous avons appris que la jeune actrice Emma Watson mettait un terme à sa carrière. Les fans ont rapidement fait part de leur tristesse puisque la star a bouleversé les générations avec son rôle dans la saga Harry Potter, mais également dans le film de la Belle et la Bête. Plusieurs rôles ont marqué l’histoire du cinéma depuis quelques années, la tristesse était donc à son comble. Finalement, l’actrice qui vit désormais à Los Angeles n’arrêterait pas sa carrière.

Arrêt de la carrière, coup de pub, cafouillage ?

Les fans sont quelque peu déroutés, car, si certains médias comme le Daily Mail annonçaient la fin de la carrière d’Emma Watson, d’autres estiment que cette information est fausse. Alors qu’elle est en couple avec Leo Robinton, certains ont pensé qu’elle mettait un point d’arrêt à sa carrière pour tenter de fonder une famille. Les adeptes de la saga Harry Potter peuvent toutefois se réjouir, car l’actrice continuerait d’évoluer dans le monde du cinéma, un petit cafouillage a donc été au rendez-vous.

Emma Watson (Hermione dans Harry Potter) arrête sa carrière d'après son agent ! L'actrice souhaite se concentrer sur sa vie personnelle. pic.twitter.com/wP2UWgkyPS — jeuxvideo.com (@JVCom) February 25, 2021

Un agent aurait déclaré qu’Emma Watson ne prenait plus d’engagements avec le monde du cinéma et que sa carrière était mise de côté pour profiter de sa vie personnelle .

. Jason Weinberg a toutefois démenti l’affaire, celui qui évolue chez Untitled Entertainment précise que ce sont les réseaux sociaux qui sont en stand by.

De ce fait, Emma Watson n’arrête pas sa carrière, elle sera toutefois absente du Web comme peut d’ailleurs le dévoiler sa biographie sur Instagram.

La dernière annonce date du 25 février et nous sommes heureux de savoir que l’actrice ne stoppe pas sa carrière alors qu’elle est âgée de 30 ans. Les internautes ont clairement été chamboulés par cette première annonce qui a clairement fait l’effet d’une monde. Emma Watson s’est retrouvée en tête des tweets et certains n’ont pas hésité à lui rendre hommage à travers ses rôles qui ont pu marquer sa vie.

Le manager d’Emma Watson a donc démenti cette information et nous ne savons pas pourquoi cette affaire a pris une telle ampleur. Mauvaise communication, cafouillage, mauvaise interprétation… Dans tous les cas, Emma Watson est toujours dans le monde du cinéma, mais elle pourrait être moins présente.

Emma Watson (Hermione Granger dans Harry Potter) n'arrête pas sa carrière ! Son manager a démenti la rumeur du Daily Mail : l'actrice met en pause ses réseaux sociaux, pas sa carrière. pic.twitter.com/W6BO8MIyEj — jeuxvideo.com (@JVCom) February 26, 2021

Instagram dort tranquillement depuis juin 2020

Si vous avez tendance à suivre la jeune Emma Watson, vous avez pu constater que les réseaux sociaux sont en stand by puisqu’elle n’a pas posté de contenus depuis le mois de juin dernier. Les raisons ne sont pas évoquées, mais les fans ont tout de même pu constater qu’elle était moins présente dans le monde du cinéma. Le dernier film date de 2019, il s’agissait des Filles du Docteur March, elle avait proposé une prestation incroyable dans la Belle et la Bête en 2017 et au cours de la même année, elle apparaissait au casting de The Circle.

Bien sûr, le rôle le plus emblématique de sa carrière reste Hermionne puisqu’elle a pu démarrer une carrière prometteuse grâce à Harry Potter. Sa filmographie est très étoffée avec Colonia, Regression, Noé ou encore le monde de Charlie. Pour l’instant, il est difficile de savoir si elle a un film en préparation, mais les fans peuvent tout de même se rassurer, car Emma Watson n’arrête pas sa carrière, elle reste moins présente sur les réseaux, mais vous l’avez sans doute déjà remarqué si vous suivez son compte Twitter ou Instagram. Vous pourrez tout de même regarder les précédentes photos et bien sûr tous ses films dont la saga Harry Potter qui reste incroyable.