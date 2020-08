Emmanuel Chain : sa femme foudroyée par une crise cardiaque, un évènement effroyable dont on se souvient encore !

Les souvenirs de ce jour terrible où Valérie Guignabodet a perdu la vie sont encore bien présents dans les esprits.

La véritable tragédie d’Emmanuel Chain et ses proches

Si beaucoup de gens ont été affectés par cette malheureuse disparition, personne ne pourrait être aussi dévasté qu’Emmanuel Chain, son mari. Ce fut sans doute l’un des jours les plus malheureux et les plus sombres de sa vie.

Aussi loin qu’on s’en souvienne, ce jour est toujours terrifiant pour les uns et les autres. C’est arrivé le mardi 23 février 2016. Le couple qui était concentré sur plusieurs projets avait décidé de se détendre dans leur maison du Lubéron. Cette période qui devrait leur faire partager joie et bonheur n’a apporté que tristesse et désolation.

Valérie Guignabodet, âgée dès lors de 48 ans a été victime d’une crise cardiaque qui ne lui a laissé aucune chance de survie. Cette nouvelle a été plus qu’insupportable pour l’ex-animateur de la chaine cryptée M6 et sa famille. Le couple était très complice et surtout très amoureux, Valérie est donc morte en laissant derrière elle une fille de 18 ans.

Emmanuel Chain avait trouvé l’amour aux côtés de Valérie qu’il avait rencontré en 2005. Ils se sont mariés en 2013 avant que la mort ne vienne frapper l’épouse de l’animateur 3 ans plus tard. Emmanuel se montrait particulièrement attentionné envers sa femme qu’il aimait serrer dans ses bras et exprimait sa crainte de perdre les personnes auxquelles il tenait. Cela n’a pourtant pas suffi pour que le deuil le frappe, en lui arrachant l’amour de sa vie. Un véritable drame pour toute la famille Chain.

On peut se douter que l’animateur fut abasourdi par cette grosse perte. Toutefois, il n’a jamais voulu s’exprimer publiquement à ce propos. L’homme s’est contenté de vivre. Il a continué son travail et à s’occuper de sa famille tout en jouissant du soutien moral inestimable de ses amis.

Valérie Guignabodet, une femme aux talents exceptionnels

Même si aujourd’hui la femme de l’animateur n’est plus, il faut lui reconnaître qu’elle était particulièrement talentueuse et pleine d’entrain. Valérie Guignabodet avait commencé sa carrière en tant que scénariste pour la télévision dans les années 90. Ce n’est qu’en 1999 qu’elle se lança dans le cinéma. En 2002, elle est devenue une réalisatrice notamment avec la comédie Monique dans laquelle Albert Dupontel était sous sa direction. Elle sortira plus tard son dernier film en 2009.

Valérie Guignabodet était aussi une femme passionnée d’équitation. Elle a également étendu son savoir dans le domaine de l’animation notamment dans l’émission ‘’les leçons indispensables’’ qui était diffusée sur Equidia. L’année 2016 était assez prometteuse pour la femme de l’animateur. Cependant, elle n’a malheureusement pu réaliser ses projets, arrachée trop tôt à sa famille.

Qui est Emmanuel Chain ?

Surnommé Capital Boy dans les années 90, Emmanuel Chain est un homme à succès, mais qui a toujours préféré la discrétion. Avec son émission Capital diffusée sur M6, il a révolutionné le style télévisuel. Même si son succès sur les plateaux est indiscutable, Emmanuel Chain est passé plus tard dans le domaine de la production.

Pendant dix années, il a permis à la chaîne M6 d’obtenir les plus grandes audiences. Son indéfectible talent lui a permis d’obtenir cinq fois le 7 d’or. Passé producteur, Emmanuel Chain a créé sa société ‘’Éléphant et Cie’’ en 1999 avec Thierry Bizot, son ami et a connu un véritable succès.