Emmanuel et Brigitte Macron : Une photo « volée » d’un moment complice pour le couple présidentielle !

Ce 19 septembre 2020, la photographe officielle du président de la République Emmanuel Macron, Soazig de La Moissonnière, a dévoilé sur son compte Instagram un cliché “volé” du couple présidentiel.

Un peu d’amour dans ce monde de brutes !

On y découvre un Manu et une Brigitte, complices et souriants, partageant un moment câlin plein de rires et de tendresse durant le vol qui les ramenait d’un événement officiel dans le Gers.

Sur ce cliché qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, les deux tourtereaux enlacés sur la banquette de l’avion, rient aux éclats. Un moment singulier et qui semble être tout ce qu’il y a de plus authentique entre Emmanuel et Brigitte macron.

Le cliché sobrement légendé d’un « Emmanuel Macron et Brigitte Macron de retour de Voyage Officiel » a rapidement suscité une vive émotion chez les fans du couple présidentiel : “belle photo de complicité”, “ ce couple est un modèle de soutien”…

En tant que personnalités publiques, Brigitte et Emmanuel Macron ne laissent évidemment rien au hasard, et cette photo fait évidemment partie intégrante de leur image de marque alliant la stabilité à la complicité.

Pourtant on ne peut s’empêcher de sourire à la vue de ce couple qui semble uni, malgré les tumultes de la vie présidentielle.

Après l’effort le réconfort !

Le jour où ce cliché a été pris, le chef de l’état et sa belle première dame avaient rendez-vous à Condom, une petite localité du Gers, à l’occasion d’un événement dédié au patrimoine de la région.

Au programme : bain de foule, discours officiel et poignées de mains.

À l’occasion de cet événement, le président de la République était également accompagné de Roselyne Bachelot, la nouvelle ministre de la Culture, de Guillaume Poitrinal, le président de la Fondation du Patrimoine, de Stéphane Bern, à l’origine du Loto du patrimoine et de Stéphane Pallez, le PDG de la Française des jeux.

Les deux tourtereaux présidentiels accompagnés de leurs collègues ont alors eu la chance de visiter l’Hôtel de Polignac, un monument historique qui avait bénéficié du premier Loto du patrimoine en 2018 et qui fait partie des 18 monuments historiques de la région qui sont aujourd’hui en péril.

Un amour qui a survécu malgré les critiques

Cet amour qui semble aujourd’hui si complice et authentique revient de loin. En effet le couple présidentiel a régulièrement été attaqué par les haters.

Les raisons ? Et bien malheureusement, ces dernières avaient souvent un rapport avec l’âge de la compagne du président, certains internautes jugeant simplement et tristement Brigitte Macron comme étant “trop vieille” pour notre président. Un jugement de valeur pauvre en argumentations que le couple avait rapidement su contrer.

Car il faut également rappeler que ce couple, aujourd’hui présidentiel, ne date pas d’hier et a déjà dû faire face à de nombreuses critiques.

Les deux tourtereaux s’étaient dit “oui” le 20 octobre 2007 à la mairie du Touquet, mais ces derniers s’étaient rencontrés pour la première fois alors que le président de la République n’avait que 16 ans, et Brigitte, de 24 ans son aînée, était à l’époque sa professeur de théâtre.

Une relation qui à ce moment là pouvait surprendre, mais qui au travers des années s’est cristallisée pour devenir ce qu’elle est aujourd’hui.

Que l’on aime ou pas sa manière de diriger le pays, on ne peut nier que lorsqu’il s’agit de sa femme Brigitte, Emmanuel Macron a tout d’un homme aimant qui souhaite le meilleur pour sa douce et tendre compagne et on espère évidemment qu’ils soient encore heureux durant de longues années !