Emmanuel Macron : attristé par la mort tragique d’une connaissance, il offre son soutien à la veuve éplorée !

Le président français s’est montré particulièrement compatissant envers l’épouse du défunt ce dimanche 9 août 2020.

Un geste bienveillant de la part du Chef de l’État

D’après le quotidien l’Union, le successeur de François Hollande a personnellement contacté la femme de l’ex-maire de Ferrières pour lui présenter ses sincères condoléances et pour saluer la mémoire du défunt.

Le locataire de l’Élysée était très attristé par ce drame. Il désigne le défunt comme un élu de proximité dont la personnalité était appréciée de tous. Pour le chef de l’État et bon nombre de ses concitoyens, Jean-Claude Billot était un homme de grande valeur. Un hommage vibrant lui a été rendu à travers un communiqué publié sur le site de la présidence.

La mort du président de l’Association des maires de la Somme est le résultat d’un tragique accident. Il est décédé à l’âge de 70 ans après plus de quarante années au service de la nation. Le septuagénaire s’apprêtait à tondre la pelouse autour de l’étang de Condé-Folie quand le drame est survenu. Il se serait retrouvé écrasé sous son tracteur !

Évidemment, les secours ont été dépêchés sur les lieux de l’accident. Malheureusement, avant leur arrivée, l’irréparable était déjà fait. Il n’y avait aucune possibilité de sauver l’ex-maire de la commune de Ferrières. Ce dernier était déjà en arrêt cardio-respiratoire.

Un véritable drame pour l’association des maires de la Somme

Si la femme du défunt semble être la plus touchée par la disparition tragique de son mari, il n’en demeure pas moins que les autres maires et toute la commune de Ferrières soient en deuil. Plusieurs hommages ont été adressés en mémoire du disparu sur les réseaux sociaux par différentes personnalités politiques.

On pouvait notamment lire sur Twitter les mots touchants d’Alain Guest, le président d’Amiens Métropole et d’Anne Pinon, la maire de Dury. Pascal Demarthe, Laurent Somon et Xavier Bertrand ne se sont pas fait prier pour saluer la mémoire de Jean-Claude Billot. Toutes ces illustres personnalités politiques le décrivaient comme un homme de conviction et de grande valeur.

Toute la commune de Ferrières est en deuil. Il faut rappeler que l’homme est resté à la tête de cette commune pendant quarante ans. Il était d’une grande notoriété auprès de ses proches et était connu de tous. C’est donc sans surprise que cette tragique nouvelle a affecté toute la communauté de Ferrières.

Un homme très respectueux des valeurs morales et attaché à sa communauté

La commune de Ferrières composée de 477 habitants n’a jamais connu un homme aussi illustre que le regretté Jean-Claude Billot. Précédemment élu conseiller municipal en 1977, il a assuré cette fonction durant trois ans avant de devenir maire pour la première fois en 1980. Le président de l’Association des Maires de la Somme (AMF 80) a dirigé Ferrières pendant sept mandats consécutifs.

Lors des dernières municipalités, le septuagénaire reconnait être un peu trop âgé pour assurer un autre mandat. Pendant ses quarante ans à la tête de la commune de Ferrières, il est resté assez attaché aux valeurs traditionnelles et a su montrer patriotisme et dévouement envers son pays.

Jean-Claude Billot n’a cependant pas abandonné ses fonctions de maire sans prendre certaines précautions. Cet homme a parfaitement préparé sa succession afin d’assurer une continuité de la gestion de sa ville chérie. Par ailleurs, l’ex-maire est resté très sensible en ce qui concerne la fiscalité locale. Aussi, ses responsabilités de maire ne l’ont pas détourné de sa famille puisqu’il est resté un bon mari et un bon père.