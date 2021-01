Emmanuel Macron aurait piqué une grosse colère lors de la dernière réunion : « c’est quoi ce truc ? »

Alors que les Américains ont l’occasion de découvrir un nouveau président, les Français doivent encore cohabiter avec Emmanuel Macron pendant quelques mois. En effet, les élections auront lieu l’année prochaine, mais, pour l’instant, il se focalise sur la crise sanitaire. Apparemment, il aurait piqué une colère assez conséquente selon les propos du Point. Le journal a donc rapporté des propos qui auraient été prononcés par le président de la République.

Pourquoi Emmanuel Macron s’est-il emporté ?

Bien sûr, la situation est difficile pour les Français et problématique pour les professionnels alors que les remontées mécaniques n’ouvriront pas le 1er février. Il y a également des rumeurs concernant un report des ouvertures en avril pour les restaurants et en juin pour les cafés ainsi que les bars. Toutefois, Emmanuel Macron aurait piqué une petite colère lors d’une réunion et il aurait pu s’exprimer sur les vaccins.

Covid-19: la colère d'Emmanuel Macron face à la lenteur de la campagne de vaccination en France pic.twitter.com/uQq8qK9LV4 — BFMTV (@BFMTV) January 3, 2021

Un guide de 45 pages pour les directeurs d’USLD et des EHPAD aurait été au centre de cette colère .

. Emmanuel Macron aurait alors dit selon le journal : « c’est quoi, ce truc ? Qui a écrit ça ? Les Français nous prennent pour des fous ! »

Le président de la République aurait également pu se focaliser sur la consultation médicale : « faites-moi sauter ça ! »

Bien sûr, il est difficile de savoir si cela est réel ou non, mais il n’est pas surprenant que le président soit sous pression.

La situation est difficile en France et il faut jongler avec les interdits, les difficultés pour les vaccins, la mise en place de ces centres ainsi que les contaminations qui ne cessent de prendre de l’ampleur. Dans tous les cas, Emmanuel Macron doit relever des défis alors qu’il est attendu au tournant par de nombreux Français. Dans certains départements comme dans le Bas-Rhin, les centres seraient contraints de fermer puisqu’il n’aurait pas assez de vaccins. Pour d’autres zones en France, les rendez-vous pour se faire vacciner contre le coronavirus ne seraient pas envisageables avant mars ou avril.

Il faut également faciliter l’accès à la vaccination en supprimant notamment cette consultation médicale qui fait perdre clairement du temps. Emmanuel Macron ne suivrait donc pas la Haute Autorité de Santé en supprimant ce rendez-vous, cela permet toutefois d’aller un peu plus vite.

Brigitte Macron évoque Emmanuel Macron sur TF1

Alors qu’elle met en avant les Pièces Jaunes sur TF1, la femme d’Emmanuel Macron a pu parler de son mari qui ne se positionne pas pour l’instant concernant une présentation future pour un nouveau mandat. Il est focalisé uniquement sur la crise sanitaire et la crise économique qui frappent de plein fouet notre pays. En ce qui concerne son épouse, elle a affirmé au journal télévisé qu’elle avait confiance et qu’elle se ferait vacciner lorsque son tour sera possible.

Dans tous les cas, Emmanuel Macron est sous tension comme le rapport Gala et le Point. Un ministre présent à la fameuse réunion aurait précisé qu’il y avait une mise sous tension extrême. Désormais, les Français veulent avoir une réponse concernant leur futur : sera-t-il possible de sortir de cette crise ? Pourrons-nous enfin retrouver une vie quelque peu normale ? La vaccination semble être une échappatoire, mais, malheureusement, la situation n’est pas aussi simple que certains auraient pu le penser.

Sur Twitter, le président de la République ne cesse de partager ses avis et il a récemment précisé qu’il y avait une nouvelle arme contre le coronavirus à savoir le vaccin. Il demande alors à tous les Français de tenir, mais le contexte est vraiment difficile pour tout le monde.