Emmanuel Macron balance tout sur sa différence d’âge avec Brigitte Macron

C’est une histoire complètement dingue que l’on a pu découvrir ces derniers jours en ce qui concerne Emmanuel Macron. En effet, le chef de l’état ne s’exprime que très peu concernant sa vie privée, et c’est avec la plus grande surprise que l’on a pu apprendre que le chef de l’état était très loin d’ignorer la différence d’âge avec Brigitte Macron.

On sait en effet que depuis le tout début de son quinquennat, certains français sont assez nombreux à se poser des questions sur cette différence d’âge, et ils ne comptent pas ignorer cela. Pour certains français, il se trouve que cela est purement et simplement inacceptable. Néanmoins, bon nombre de français se sont exprimés à ce sujet, et même parfois de grandes personnalités françaises…

François Hollande : ce curieux surnom qu’il a donné à Brigitte Macron

La rumeur est venue d’un livre qui a été récemment publié. En effet, on a pu apprendre dans celui-ci que François Hollande n’hésitait pas à donner un surnom assez curieux à Brigitte Macron, la compagne du chef de l’état.

Il semblerait que, selon l’ouvrage que nous avons pu nous procurer, François Hollande ait surnommé Brigitte Macron d’un terme qui ne la met vraiment pas en valeur. En parlant d’elle comme étant « la vieille », on imagine que la femme du président de la république actuelle n’a pas du tout apprécié ce message de la part de l’ancien chef de l’état français. Mais plus récemment, c’est Emmanuel Macron, le président de la république, qui a pu décider de prendre la parole à ce sujet contre toute attente.

Avec les partenaires sociaux ce matin, nous nous sommes réunis pour préparer le Sommet social de Porto. Nous porterons ensemble une ambition forte : faire de l’Europe de demain une Europe plus sociale. Rendez-vous début mai en Européens. pic.twitter.com/USktXEJA0c — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 29, 2021

Emmanuel Macron décide de régler ses comptes dans un livre coup de poing

C’est un vrai coup de théâtre que l’on a pu constater concernant le président de la république, en pleine crise sanitaire du coronavirus. En effet, le président de la république n’a pas froid aux yeux et on a pu apprendre de nouvelles révélations concernant sa relation avec Brigitte Macron.

Cette relation intrigue les français qui sont très nombreux à vouloir avoir des réponses à leurs explications. Nous avons pu découvrir plus d’informations grâce à un livre dont Le Figaro a publié de nombreux extraits. Intitulé Emmanuel Macron, vérités et légendes, ce livre coup de poing a été écrit en compagnie du président de la république en personne. Et dans ce livre, il semblerait que le chef de l’état se confie comme jamais.

Emmanuel Macron évoque pour la première fois sa différence d’âge avec Brigitte Macron

C’est contre toute attente que, dans ce livre qui s’apprête à faire un très gros carton, le président de la république a pu s’exprimer au sujet de sa différence d’âge avec Brigitte Macron. Il est vrai qu’au premier abord, cela a de quoi surprendre.

Toutefois, à l’occasion du livre incroyable qui vient tout juste de sortir sur les secrets du président de la république, Emmanuel Macron déclare que la différence d’âge qu’il a avec Brigitte Macron se réduit « à vue d’œil » depuis qu’il est président de la république.

À tous nos agriculteurs, transporteurs, transformateurs, distributeurs, aux familles de Rungis, à toute la « Ferme France » : vous nous avez permis de tenir. En ce 1er mai, nous vous célébrons. Vous faites la #FranceUnie. pic.twitter.com/OlUOTOIn1L — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 1, 2021

Une occasion assez habile pour Emmanuel Macron de dire haut et fort qu’il fait tout son possible pour mener à bien son quinquennat. En effet, derrière ces paroles anodines, le président de la république veut montrer à tout le monde qu’il est engagé dans l’exercice de ses fonctions : un moyen pour lui de préparer les élections présidentielles de 2022 ?