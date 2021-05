Emmanuel Macron dans la tourmente, ce gros scandale sur cet autre concert auquel il a assisté…

C’est bientôt le grand jour pour le groupe français Indochine qui s’apprête à faire un gros retour sur scène qui va être très remarqué et suivi par bon nombre de français qui demandent clairement la réouverture des salles de spectacles depuis maintenant plusieurs mois. En effet, personne n’aurait pu imaginer il y a de cela près d’un an que les salles de concerts allaient devoir être fermées pendant de très longs mois. Sur les réseaux sociaux, les artistes ont même été assez nombreux à demander contre toute attente une réouverture dans les plus brefs délais.

On se souvient par exemple de l’intervention du chanteur français Matt Poquera au début de la crise sanitaire liée au coronavirus, où il n’avait pas hésité une seule seconde à alerter le président de la république Emmanuel Macron de la situation assez catastrophique des intermittents du spectacle. Depuis cette date, on a pu constater que très peu de choses ont pu changer malheureusement, mais cela n’a pas empêché les artistes de s’organiser comme il se doit depuis plusieurs mois maintenant.

Aux fans de rap, de métal, d'électro.

Aux amateurs de cinéma, de théâtre.

Aux lecteurs de romans, de BD.

Aux accros de GoT, de Validé.

Au Bataillon d'exploration…#PassCulture ! pic.twitter.com/hxYpcguoRB — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 21, 2021

Ainsi, on a pu voir que le chanteur Matt Pokora a par exemple décidé d’organiser un concert unique en « live stream » avec tous ses plus grands fans. Une excellente occasion pour lui de garder un lien avec ses fans, mais aussi de générer des revenus pour lui et pour toute son équipe qui n’a pas pu travailler pendant de longs mois !

Concert d’Indochine : un projet très controversé qui va coûter très cher

Alors que la situation sanitaire semble s’améliorer sur le pays, on a pu découvrir récemment que le groupe Indochine allait pouvoir réaliser un concert test dans les prochains jours, en présence notamment du président de la république Emmanuel Macron. Mais alors que ce concert n’a pas encore eu lieu, il se trouve qu’il est d’ores et déjà très contesté.

En effet, avec une somme qui représente à elle seule le budget de certains festivals en France à cause des mesures sanitaires à respecter, on peut dire que pour bon nombre de français qui sont aujourd’hui dans le besoin, c’est un gros scandale, d’autant plus que cette information vient au pire moment pour certains français avec les feuilles d’impôts qui arrivent !

Emmanuel Macron à propos du concert de 47Ter : « Honnêtement c’était génial » 📹@EglDll pic.twitter.com/U9ytJ8sOR5 — Kultur (@Kulturlesite_) May 21, 2021

Et bien que ce concert n’ait pas encore eu lieu, on a pu apprendre un autre scandale que personne n’aurait pu imaginer en ce qui concerne le chef de l’État Emmanuel Macron. En effet, on a découvert en direct des réseaux sociaux que le président de la république avait déjà participé à un concert avant Indochine ! Le concert test aurait-il eu lieu avant que l’on ne le sache vraiment ?

Emmanuel Macron dans la tourmente avec cette information incroyable…

C’est contre toute attente que l’on a découvert que ces derniers jours, le chef de l’État a donc décidé d’assister à un autre concert que celui d’Indochine, avec le groupe 47 Ter qui fait actuellement un gros carton.

Emmanuel Macron a assisté à un concert de 47Ter, qui s’est déroulé dans la soirée ! « C’était juste très beau de vous voir être heureux. Ça va aller de mieux en mieux. » pic.twitter.com/TLPBAk3923 — Kultur (@Kulturlesite_) May 21, 2021

Devant cette révélation que l’on a pu découvrir sur les réseaux sociaux, il se trouve que certains internautes ont été assez violents avec le chef de l’État, ils ne comprennent pas pourquoi le concert d’Indochine est maintenu pour les prochains jours à venir !