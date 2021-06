Emmanuel Macron dans la tourmente, il pourrait faire face à Edouard Philippe en 2022…

C’est désormais monnaie courante, il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on apprenne de nouvelles déclarations complètement dingues en ce qui concerne le président de la république Emmanuel Macron, et notamment sa possible intervention pour les prochaines élections présidentielles qui devraient avoir lieu prochainement en 2022. En effet, nous avons pu constater par le passé que le chef de l’État avait d’ores et déjà été visé par de nombreuses enquêtes, et celles-ci semblent toutes démontrer que le chef de l’État a prévu de se rendre de nouveau en tant que candidat face aux autres personnalités politiques que l’on devrait retrouver également.

Il y a déjà quelques mois, on a pu notamment apprendre la candidature de Marine Le Pen aux prochaines élections présidentielles de l’an prochain. Il se trouve que le RN n’a jamais été aussi populaire, et pour certains français qui sont très inquiets pour leur avenir à l’heure actuelle, cela pourrait être la seule alternative politique possible. Néanmoins, ce n’est pas l’avis de tout le monde, et notamment du chef de l’État Emmanuel Macron et de l’ancien premier ministre Edouard Philippe. Comme on a pu le découvrir ces dernières semaines, les rumeurs ne s’arrêtent pas et on voit de plus en plus de français se poser des questions sérieuses sur l’avenir du pays.

À cette heure-ci, rien ne nous dit si le chef de l’État sera donc candidat à sa réélection, mais les rumeurs qui le concernent sont de plus en plus présentes et pourraient bientôt se confirmer…

À partir du 15 juin, les 12-18 ans pourront se faire vacciner. pic.twitter.com/QJTaqKyY9b — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 2, 2021

Emmanuel Macron candidat aux prochaines élections : ces pistes qui ne trompent pas…

Alors que les prochaines élections présidentielles devraient avoir lieu en France dans un an, les rumeurs vont bon train, et les indices qui pourraient montrer qu’Emmanuel Macron sera de nouveau candidat aux prochaines élections ne manquent pas ! En effet, on a pu le voir contre toute attente dans une situation complètement catastrophique : celui-ci a pu voir sa côte de popularité dégringoler plusieurs fois lors de la présidence qu’il mène actuellement, et il ferait tout en ce moment pour pouvoir redresser la barre.

🚢🚦Au Havre avec @EPhilippe_LH @agnesfirmin pour constater l’expertise des entreprises du secteur portuaire et leurs liens avec la @douane_france. ➡️ Chez @SOGET_fr, un des éléments de la fluidité import/export ➡️ Chez SEAFRIGO qui exporte 1.000 conteneurs frigo par semaine ❄️ pic.twitter.com/8skoIkNM3F — Olivier Dussopt (@olivierdussopt) May 27, 2021

Certains experts affirment même que le président de la république pourrait même essayer d’arriver sur le réseau social chinois TikTok pour pouvoir essayer de séduire une nouvelle frange de la population française, notamment les jeunes. Plus tôt, on a même pu le voir dans une vidéo complètement dingue avec les Youtubeurs français McFly et Carlito pour un concours d’anecdotes assez incroyables, c’est le moins que l’on puisse dire ! Mais devant toute cette opération de communication, il se pourrait bien qu’Emmanuel Macron doive faire face à un adversaire de taille qu’il connaît bien, en la personne d’Edouard Philippe…

Edouard Philippe : un candidat face à Emmanuel Macron aux prochaines élections présidentielles ?

C’est une hypothèse que soutiennent de plus en plus de personnes expertes dans le monde de la politique française aujourd’hui. En effet, de nombreuses sources indiquent qu’aujourd’hui l’ancien premier ministre pourrait revenir sur le devant de la scène politique avec comme idée de se présenter aux prochaines élections présidentielles.

A ce soir chez Galignani, bel endroit pour une rencontre ! @EPhilippe_LH @editionsLattes pic.twitter.com/TCW9sayZCx — Gilles Boyer (@GillesBoyer) June 2, 2021

Selon une récente interview de proches que l’on a pu voir dans Le Figaro, il se trouve même que l’ancien premier ministre ne s’en cache plus désormais et n’hésite pas à faire part de ses intentions à d’autres personnalités…