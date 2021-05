Emmanuel Macron dans un nouveau scandale avec une histoire catastrophique sur TikTok

Il ne se passe plus une seule journée sans que l’on apprenne des faits complètement dingues en ce qui concerne le président de la république Emmanuel Macron. En effet, avec les prochaines élections présidentielles qui devraient arriver normalement en 2022, les français sont de plus en plus inquiets et regardants sur la situation du chef de l’État qui est de plus en plus insistant en ce qui concerne sa présence éventuelle pour les prochaines élections.

Malheureusement, on peut dire que pour Emmanuel Macron rien ne se passe comme prévu. Il y a quelques jours à peine, on a d’ores et déjà pu le voir réaliser une vidéo assez dingue en compagnie de jeunes Youtubeurs que personne n’aurait pu imaginer voir il y a quelques années en arrière. C’est en effet une situation assez inédite et incroyable que l’on a pu voir sur la chaîne de McFly et Carlito qui n’ont clairement pas froid aux yeux.

Ainsi, dans une vidéo de plusieurs minutes, on a pu voir Emmanuel Macron se prêter au jeu des anecdotes avec les célèbres stars de YouTube. En revanche, si cela peut parfois prêter à sourire, il se trouve que les françaises et les français ont été assez nombreux à critiquer violemment le chef de l’État : ils ne s’attendaient clairement pas à voir Emmanuel Macron dans une telle situation et cela a en effet de quoi surprendre…

Emmanuel Macron dévoile sans le vouloir sa nouvelle stratégie pour séduire les jeunes

Depuis quelques mois sur les réseaux sociaux, il se trouve que l’on peut clairement voir une véritable opération séduction de la part d’Emmanuel Macron qui ne cesse de multiplier les différentes apparitions. Récemment, on a pu voir ainsi le chef de l’État sur le réseau social TikTok, mais malheureusement, jusque là, rien ne s’est passé comme prévu et on a pu voir ainsi de nombreux internautes se plaindre de l’insistance du chef de l’État.

En effet, depuis le mois de juillet 2020, Emmanuel Macron n’a posté que quelques vidéos sur le réseau social qui est pourtant de plus en plus en vogue chez les jeunes. En revanche, il se trouve que la stratégie d’Emmanuel Macron a été particulièrement scrutée, notamment par des spécialistes des réseaux sociaux.

Dans plusieurs articles dans la presse, certains ne se sont donc pas privés pour analyser le compte d’Emmanuel Macron sur le réseau social TikTok, et on peut dire que celui-ci a de quoi faire vraiment froid dans le dos…

Emmanuel Macron s’essaye à TikTok est fait un naufrage…

c’est dans les commentaires des plus grands influenceurs que le président de la république essaye clairement de se faire une place sur le réseau social TikTok. En effet, on a pu voir plusieurs commentaires de ce dernier sur le réseau social chinois, et cela a de quoi vraiment étonner.

En effet, sur les différents messages que l’on a pu voir chez certains influenceurs, on peut voir que l’état n’hésite pas à placer des messages assez étonnants sur des comptes aussi divers que variés, même si certains ne correspondent pas clairement à sa ligne politique !