Emmanuel Macron dans une mauvaise forme : il aurait pris beaucoup de poids depuis plusieurs mois déjà

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le chef de l’état Emmanuel Macron aura vécu un quinquennat présidentiel assez éprouvant ! En effet, il n’a fait que accumuler les scandales et ceux-ci ne semblent pas s’arrêter avec le temps, bien au contraire. Personne n’aurait en effet pu être en mesure de penser que le président de la république allait être en une aussi mauvaise posture que celle que l’on connaît actuellement, et malheureusement la situation ne fait que de se dégrader comme certains français et journalistes ont eu l’occasion de le constater.

Comme certains l’ont d’ailleurs vivement reproché à Emmanuel Macron, il semblerait que ce dernier se laisse aller et ne se prenne pas assez en main, comme certains ont pu le constater en regardant les dernières photos et vidéos du chef de l’état que l’on peut voir dans une très mauvaise posture.

Avec la crise sanitaire du coronavirus que nous sommes encore tous en train de traverser, il faut bien avouer que le président de la république Emmanuel Macron ne vit pas forcément des journées faciles et cela ne pourrait pas être en sa faveur, comme certains ont pu le dire très ouvertement sur les réseaux sociaux où on lui reproche de ne pas faire attention à sa forme.

Par le passé, les plus anciens français se souviennent de l’ancien chef de l’état Nicolas Sarkozy qui n’hésitait pas à se montrer en grande forme devant les médias, notamment où on pouvait le voir réaliser son footing matinal avec toute son équipe. Comme on peut le constater, ce n’est pas du tout le cas pour Emmanuel Macron qui reste très discret sur cet aspect là par rapport à son prédécesseur.

Emmanuel Macron prend beaucoup de poids : l’Elysée ne dément pas et ce serait même une très “bonne” nouvelle

Si pour certains français, la prise de poids est souvent quelque chose qui est très mal vécu, on ne s’attendait vraiment pas à ce que ce ne soit pas le cas pour Emmanuel Macron. Depuis le début de la crise de la COVID19, il se trouve que les français seraient très nombreux à avoir pris beaucoup de poids, comme en témoigne les dernières statistiques que nous avons eu l’occasion de nous procurer.

Concernant le chef de l’état, les rumeurs n’ont pas arrêté d’affluer, et c’est même dans le magazine Challenges que l’on a pu voir cette affirmation que peu de journalistes se seraient permis de relayer à tout le monde.

En effet, dans certains cas de figure, cela pourrait être une mauvaise nouvelle, mais si on tient compte que le chef de l’état a attrapé le coronavirus il y a de cela quelques semaines, on peut comprendre que la nouvelle soit un peu mieux accueillie.

Emmanuel Macron guéri du coronavirus : sa prise de poids se fait ressentir comme un regain face à la maladie

Alors que certains français ont pu perdre l’appétit après avoir été malade à cause du coronavirus, ce n’est visiblement pas le cas du chef de l’état, Emmanuel Macron, qui a bel et bien repris goût à manger !

Une nouvelle qui n’a pas été démentie par le Palais de l’Elysée : c’est la preuve qu’il est en grande forme pour affronter les nouveaux problèmes de notre temps.