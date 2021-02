Emmanuel Macron : découvrez le surnom que lui donnent les petits-enfants de Brigitte Macron !

A l’heure où le président de la république apparaît aux yeux de tous comme étant un personnage parfois assez susceptible et qui est prêt à vouloir tout contrôler s’il n’est pas satisfait de la gestion de certains événements, on peut dire que cette révélation choquante qui le concerne ne pouvait pas tomber plus mal.

On ne s’attendait pas en effet à savoir autant de choses concernant sa vie privée, et notamment certains détails assez croustillants sur ses petits enfants qui n’hésitent pas à le nommer d’un nom très particulier.

C’est en effet des nouvelles qui ont pu fuiter que nous avons pu apprendre et que nous vous révélons ici pour la toute première fois. Il est vrai que les petits enfants peuvent souvent se montrer très affectueux avec leurs grands parents, mais en ce qui concerne plus particulièrement le président de la république on imagine que tout est complètement différent, et cela peut d’ailleurs très bien se comprendre après tout !

En revanche, personne n’aurait pu penser un jour que le grand public allait pouvoir être tenu au courant de tous ces détails qui sont pour ainsi dire assez croustillants en effet ! très personnels et parfois assez gênants, c’est le moins que l’on puisse dire !

Emmanuel Macron grand-père ? Découvrez le surnom que lui donnent les petits enfants de sa compagne…

Lorsque le président de la république Emmanuel Macron a accepté d’épouser sa femme Brigitte Macron en 2007, et plus précisement en octobre, et bien il avait dû alors accepter le role de beau-père pour les enfants de sa compagne.

Un geste qui est assez touchant et qui a sans doute pu être au départ assez difficile à gérer compte tenue de la carrière du président de la république et de son ascension assez fulgurante depuis quelques années, notamment depuis qu’il a eu l’occasion de participer au gouvernement de François Hollande en tant que ministre, puis depuis quelques années en tant que chef de l’état.

Et si la plupart du temps les grands-pères se font souvent appeler “papi” ou alors “papé” comme on peut souvent le voir, on pourrait très bien se demander ce qu’à pu choisir Emmanuel Macron comme surnom. Mais si vous êtes un grand curieux, et bien vous avez de la chance car nous avons eu l’occasion de tout savoir il y a tout juste quelques heures grâce à des révélations fracassantes.

”Daddy”, un surnom que le président de la république semble affectionner tout particulièrement…

C’est un surnom qui est peu commun en France mais qui a de quoi faire plaisir au chef de l’état actuel, que l’on a récemment pu découvrir en analysant des images que l’on avait pu voir par le passé. En effet, en regardant le documentaire Les coulisses d’une victoire qui avait été alors diffusé en mai 2017 sur TF1 suite à l’élection du chef de l’état Emmanuel Macron, on avait déjà pu entendre discrètement des passages où il se faisait appeler “Daddy” et où on pouvait très clairement entendre “Vas y Daddy” de la part des petits-enfants de Brigitte Macron.

Mais devant tous ces soupçons, c’est sur les ondes de la radio RTL que l’animateur Marc-Olivier Fogiel a confirmé cette information à la première dame de France, Brigitte Macron. Voilà qui a de quoi surprendre quand on sait qu’en anglais, ce terme correspond plus au terme de “père” et non de “grand-père” !