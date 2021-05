Emmanuel Macron : découvrez les restrictions imposées aux Youtubeurs McFly et Carlito !

En réalisant une toute nouvelle vidéo avec Emmanuel Macron, on imagine que Mcfly et Carlito ne pensaient clairement pas faire autant de scandale après la diffusion exclusive de leur vidéo. Il faut dire que depuis le tout début de ce projet assez dingue, personne ne pensait que l’on allait voir les deux protagonistes être aussi sulfureux sur le web. En effet, on a pu découvrir une vidéo complètement folle avec un concours d’anecdotes qui va faire parler de lui pendant encore très longtemps.

Alors que certains journalistes font tout pour pouvoir interviewer le président de la république Emmanuel Macron, ils n’arrivent pas toujours à avoir l’occasion de le faire, ce qui peut parfois provoquer des moments assez gênants dans les médias, c’est le moins que l’on puisse dire. En effet, on ne compte plus le nombre de fois où des journalistes publics n’ont pas hésité une seule seconde à prendre la parole pour pouvoir interpeller le président de la république qui refusait tout simplement de se rendre sur leur plateau de télévision ou de radio.

Avec la vidéo de Mcfly et Carlito que l’on a pu voir ces derniers jours en exclusivité sur YouTube, c’est une grosse annonce qu’Emmanuel Macron a pu faire : on va en effet pouvoir voir le portrait des deux jeunes hommes lors de la prochaine allocution exclusive du président de la république. Alors que la crise sanitaire liée au coronavirus est en train petit à petit de prendre de moins en moins d’ampleur, c’est une occasion rêvée pour Emmanuel Macron de revenir avec de très bonnes nouvelles devant tous les français. On imagine en effet que sa prochaine allocation devrait donc être très suivie par toutes celles et ceux qui suivent également Mcfly et Carlito sur les réseaux sociaux…

Emmanuel Macron dans la tourmente : des restrictions imposées aux deux Youtubeurs lors du tournage

C’est dans la dernière émission de Touche Pas à mon poste que l’on a pu découvrir en exclusivité les contraintes que Mcfly et Carlito ont été forcés d’accepter pour pouvoir réaliser cette vidéo assez exceptionnelle avec le président de la république Emmanuel Macron. En effet, même si sur la vidéo que l’on a pu voir, les protagonistes semblent être assez libres de leurs mouvements, la réalité est totalement différente.

Comme on a pu le découvrir avec Guillaume Genton qui a décidé de tout balancer dans TPMP, il se trouve que les deux jeunes hommes n’ont pas pu faire tout ce qu’ils souhaitaient avec le chef de l’État Emmanuel Macron. Des révélations qui font vraiment froid dans le dos…

Mcfly et Carlito contraints par l’Élysée, des consignes très strictes ont été données

C’est contre toute attente que l’on a pu découvrir ainsi que les deux Youtubeurs n’étaient pas totalement libres. En effet, on a découvert que le tournage, qui a duré 3 heures, a bénéficié d’un montage très rapide pour éviter les fuites sur le web. Mais surtout, tous les sujets n’ont pas pu être abordés.

Bien que pour le moment, nous n’ayons pas plus de détails sur les sujets que le président de la république Emmanuel Macron n’a pas souhaité aborder avec Mcfly et Carlito, on imagine que certains conflits peuvent figurer sur la liste…