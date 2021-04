Emmanuel Macron dévoile le plan du déconfinement, ses annonces sont attendues à 20 heures !

Après quatre semaines, les Français devraient retrouver un peu de liberté grâce à ce déconfinement dont le calendrier semble être prêt. Emmanuel Macron a prévu une allocution ce vendredi 30 avril pour énoncer les étapes et les diverses annonces sont clairement les plus attendues. Plusieurs questions ont tendance à subsister avec notamment les réouvertures pour les commerces.

Dans les colonnes de l’Indépendant, nous apprenons que quatre étapes pourraient être identifiées pour le déconfinement qui devrait avoir lieu le 3 mai. Le but premier consiste à ne pas renouveler les erreurs du premier déconfinement de 2020. À cette époque, le gouvernement avait levé sans doute trop rapidement toutes les restrictions.

🔴 Si la loi de sortie de crise sanitaire est adoptée, le couvre-feu ne pourra plus perdurer au-delà du 2 juin. Jean Castex n'a pas précisé s'il serait levé plus tôt.https://t.co/i6bbsYbvHU via @lindependant

— L'Indépendant (@lindependant) April 28, 2021