Emmanuel Macron : en vacances, il profite d’une soirée pizza en amoureux avec son épouse Brigitte !

En séjour au Fort Brégançon, tout porte à croire que le couple présidentiel entend passer de belles vacances, comme c’est le cas pour tous les français qui sont en vacances également en ce moment.

Une soirée pizza pour le couple présidentiel malgré un agenda surbooké…

Ainsi, ce dimanche 2 août 2020, le Président de la République Emmanuel Macron et sa Première Dame Brigitte, se sont rendus au restaurant Les Sirènes, pour dîner. Ce restaurant se trouve à Cavalière dans le Lavandou. Notons qu’il s’agit d’une adresse que le couple présidentiel connaît très bien, puisqu’il y a un an, ils y étaient également pour un dîner. D’ailleurs, on peut comprendre leur attrait pour cet endroit situé en bord de mer, dans un cadre plutôt tranquille et calme, respirant la discrétion.

Le dîner du couple présidentiel s’est déroulé en tête-à-tête, pendant plus ou moins 3 heures. Le président et son épouse se sont alors régalés de pizzas dans la plus grande simplicité, pour le bonheur des propriétaires de l’établissement, et de leur personnel. L’une des propriétaires Geneviève Jouet, a même témoigné de la sympathie du couple présidentiel envers tous. Après le dîner, Emmanuel et Brigitte Macron ont fait quelques photos avec les propriétaires du restaurant, mais aussi avec les employés, avant de s’en aller. Ainsi, même s’il s’agit à la base de vacances en famille, Emmanuel et Brigitte Macron arrivent à se retrouver en amoureux, pour partager des moments simples et tranquilles.

Emmanuel et Brigitte Macron repérés… ils partagent une pizza en amoureux – https://t.co/lbYDrbMIS3 pic.twitter.com/JDO12TTNLE — Pause News (@pausefun) August 3, 2020

Toutefois, quand on a une idée de l’agenda chargé du Président de la République, on se doute bien que malgré ces vacances et ces quelques moments de tranquillité qu’il s’accorde, son programme soit quand même chargé. C’est ainsi que malgré ses vacances au Fort de Brégançon, il aura à assister à plusieurs rencontres par visioconférence avec les ministres entre autres.

Aussi, dans l’agenda surbooké du Président, il semble figurer pour les jours à venir, une visite de la Chancelière allemande Angela Merkel ; mais aussi un dîner avec l’ancien Président de la République Nicolas Sarkozy.

Emmanuel et Brigitte Macron profitent de vacances tranquilles

On l’a compris, un Président de la République ne se repose pas vraiment. Néanmoins, en attendant, Emmanuel Macron profite du peu de répit qui lui est accessible pour se détendre. Ainsi, avant son passage au restaurant avec son épouse, il s’est fait un petit bain de foule pendant sa sortie à la station balnéaire les Bormes-les-Mimosas. Il faut savoir que le président a fait une forte impression aux touristes avec son allure décontractée. En effet, il était habillé d’un polo de couleur bleu marine Lacoste, avec un jeans ainsi que des baskets assorties. Pour la plupart, ils l’ont trouvé charmant, ou encore : « Il est vraiment très bel homme ! » selon une femme.

Emmanuel et Brigitte Macron, hier à Bormes-Les-Mimosas ( Var Matin ) :

Visite de l'Office de tourisme, café en terrasse avec François Arizzi, maire de Bormes-Les-Mimosas, bain de foule avec selfies#EmmanuelMacron #BrigitteMacron #Macron @EmmanuelMacron pic.twitter.com/H2GWFzRG6N — Couplemacronfan (@couplemacronfan) August 4, 2020

Profitant de leurs vacances comme tout vacancier, c’est en famille que les Macron se sont retrouvés sur une terrasse au cours d’une de leurs sorties pour un petit café-verre d’eau. Ils étaient en compagnie du maire de la commune et bien évidemment, une petite foule s’est rapidement formée.

Pendant que le Président profitait de son bain de foule avec le Maire, son épouse Brigitte Macron s’est éclipsée en compagnie de ses enfants. En effet, le couple présidentiel passe les vacances avec toute la famille. Après ce long confinement qui n’a épargné personne, ces vacances ne peuvent être que bienvenues.