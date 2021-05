Emmanuel Macron : exclusif, son discours de candidature pour les prochaines élections de 2022 rédigé par une IA

Alors que certains français ont purement et simplement décidé de ne plus voter pour les prochaines élections présidentielles de 2022, c’est un très gros coup de théâtre que l’on a pu apprendre récemment et qui va vraiment faire beaucoup de bruit, c’est le moins que l’on puisse dire.

Depuis maintenant plusieurs mois, certains en sont persuadés : ils pensent qu’Emmanuel Macron, le chef de l’état, pourrait très bientôt annoncer sa candidature aux prochaines élections présidentielles de 2022. Si actuellement, il se trouve que l’information n’a pas encore été confirmée, elle pourrait faire l’effet d’une bombe dans le monde de la politique française. Pour le moment, peu de femmes et d’hommes politiques ont décidé de se présenter pour les prochaines élections présidentielles.

Actuellement, on peut en effet compter sur Marine Le Pen avec le Rassemblement National, et Jean-Luc Mélenchon avec la France Insoumise, mais personne ne sait si Emmanuel Macron pourrait oui ou non s’opposer à ces derniers. Pour certains français, cela reste avant toute chose une grande nécessité, car le président de la république se devrait de faire tout son possible pour lutter contre le Rassemblement National qui prend de plus en plus de place dans le pays, pour le plus grand malheur de certains…

Je n’ai pas hésité en 2017 à appeler à voter pour Macron et sa candidate aux législatives face à l’extrême droite. Que LREM ne se présente pas dans cette élection régionale tient du même raisonnement et de la même éthique qui fait la grandeur de notre belle France. pic.twitter.com/JmD3sHsJuj — Claude ALEMAGNA (@AlemagnaC) May 2, 2021

Emmanuel Macron prêt à se présenter pour les prochaines élections présidentielles ?

Dans les coulisses de l’Elysée, c’est une information qui fait de plus en plus de bruit. En effet, certains pensent qu’Emmanuel Macron serait en train de préparer dans le plus grand des secrets sa prochaine élection présidentielle pour 2022. Il faut dire que le quinquennat du président Macron ne se sera pas du tout passé comme il avait pu le prévoir. Tout le monde a encore en tête la réforme des retraites qui a dû être complètement arrêtée à l’époque, mais également le mouvement des gilets jaunes qui a été arrêté presque du jour au lendemain à cause de la crise sanitaire du coronavirus.

Par conséquent, Emmanuel Macron pourrait très bien en profiter pour pouvoir prétendre à une nouvelle élection présidentielle l’an prochain, à moins qu’il n’en décide autrement. Si ce scénario n’est pas à écarter complètement, pour certains français, il y a certains indices qui ne trompent pas. On a d’ailleurs pu avoir accès récemment à ce qui pourrait être le discours de candidature d’Emmanuel Macron pour les prochaines élections présidentielles.

« Le secret d’Emmanuel Macron est d’utiliser un lexique plutôt marqué à gauche et d’assortir ce lexique par une lettre réactionnaire, le « R »».

Itw du linguiste Damon Mayaffre, auteur de « Macron ou le mystère du verbe » par @Alexandre20 @lobs https://t.co/QdYwvPZgSp — mael thierry (@maelthierry) May 1, 2021

Mais là où cela est encore plus étonnant, c’est de savoir que ce discours aurait pu être écrit par un ordinateur, et non par le chef de l’état en personne ou par son équipe. Une information choquante qui pourrait faire beaucoup de bruit dans le monde de la politique…

Le discours d’Emmanuel Macron écrit par un ordinateur pour les élections présidentielles

C’est une annonce qui fait vraiment froid dans le dos si elle est bien vraie. Il se pourrait bien qu’Emmanuel Macron, le chef de l’état, pourrait avoir son discours de candidature aux élections présidentielles de 2022 écrit par un robot.

Il se trouve en effet qu’une intelligence artificielle à laquelle nous avons eu accès permettrait d’écrire automatiquement ce type de discours, avec notamment des messages très bien pensés. Si pour le moment, ce discours n’a pas été utilisé par le chef de l’état, celui-ci pourrait bien s’en inspirer pour faire passer un message prochainement…