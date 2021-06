Emmanuel Macron giflé en plein direct : les conséquences pourraient être terribles suite à cette altercation

Le chef de l’État Emmanuel Macron est encore une fois dans la tourmente, mais il ne s’attendait sans doute pas à vivre une histoire aussi folle avec une gifle qu’il a reçue hier et qui a d’ores et déjà pu faire le tour du web. Comme on a pu le voir dans les images impressionnantes qui ont circulé sur toutes les chaînes d’information et sur les réseaux sociaux récemment, Emmanuel Macron se trouvait alors en ce mardi 8 juin dans un tour de France, mais rien ne s’est passé comme prévu.

En effet, certains n’hésitent pas à dire haut et fort que le président de la république est en réalité d’ores et déjà en campagne pour la présidentielle de 2022, où il pourrait faire face à d’autres candidats. Pour le moment, il se trouve que Marine Le Pen est déjà bien placée dans les sondages face à Emmanuel Macron, et cela pourrait malheureusement lui causer beaucoup de tort. À l’heure où il se trouve que le chef de l’État a sa côte de popularité qui ne fait que de dégringoler de jour en jour, on peut voir en effet qu’il n’est pas toujours très apprécié par certaines parties de la population en France.

Le Président de la République a le soutien de l’ensemble des Français suite à cette attaque d’une lâcheté sans nom ! Merci aux forces de sécurité qui ont su protéger le chef de l’Etat et interpeller le forcené.#Macron pic.twitter.com/WWGrEtAoxk — Stalex 🔴⚫️ (@STALEX95) June 8, 2021

Emmanuel Macron : une opération auprès des jeunes qui tourne au cauchemar

C’est une vidéo que tout le monde a pu voir ces derniers jours avec Emmanuel Macron, et le moins que l’on puisse dire c’est que celle-ci risque de faire beaucoup de bruit si le chef de l’État se présente de nouveau aux prochaines élections présidentielles. En effet, on a pu voir Emmanuel Macron dans une opération de communication auprès des fameux Youtubeurs McFly et Carlito. Dans une longue vidéo, le chef de l’État peut notamment parler au footballeur Kylian Mbappé en plein direct. Toutefois, ce sont des séquences qui ont été assez violemment critiquées sur les réseaux sociaux.

Je soutiens l’initiative d’une taxe sur la valeur créée dans le pays pour les grands acteurs du numérique. #TallinnDigitalSummit pic.twitter.com/uQCngWwg6V — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 30, 2017

Personne n’aurait pu imaginer voir le chef de l’État en train d’enregistrer une vidéo de la sorte, à moins d’un an des prochaines élections présidentielles. Toutefois, on imagine que cela aurait pu servir à son image auprès du jeune public. Malheureusement, cela ne semble pas avoir été le cas, comme en témoigne le fait que l’on a pu apercevoir hier. En effet, étant de visite dans un lycée hôtelier dans la Drôme, le président de la république a pu recevoir une gifle.

Des conséquences terribles pour les personnes en détention suite à la gifle

Tout le monde se souvient de la fameuse gifle que François Bayrou, alors candidat aux élections présidentielles il y a de cela quelques années, avait pu provoquer dans les sondages. Mais malheureusement, concernant Emmanuel Macron, les conséquences de la fig les qu’il a reçues pourraient être terribles. Devant cette confrontation, les déclarations ne cessent de se multiplier, notamment avec Jean Castex qui a pu réagir.

Outre le fait que les personnes en détention depuis plusieurs heures pourraient être lourdement sanctionnées, on imagine que pour la campagne du président de la république pour les prochaines élections, c’est un nouveau coup dur qu’il n’imaginait sans doute pas, c’est le moins que l’on puisse dire !