Emmanuel Macron : gros scandale, des relations très tendues avec l’Allemagne pourraient tout faire basculer prochainement…

Alors que les élections présidentielles en France devraient se dérouler en 2022 dans des conditions vraiment inédites, personne n’aurait pu être en mesure de penser que le chef de l’état Emmanuel Macron aurait pu se tenir dans une posture aussi difficile et compliquée. En effet, personne n’aurait pu imaginer une seule seconde que les relations entrées pays européens allaient être aussi compliquées.

A l’heure où le Rassemblement National prend de plus en plus d’ampleur malgré les scandales assez impressionnants que l’on a pu entendre ces derniers jours, il se trouve que dans le camp d’En Marche, on est de plus en plus inquiet pour la réélection du président de la république pour les prochaines élections présidentielles de 2022. En effet, les opposants au chef de l’état font tout pour pouvoir le déstabiliser, et la moindre affaire qui concerne Emmanuel Macron peut être à chaque fois le nouveau signe d’un très gros scandale incroyable.

#COVIDー19 Vous dites @JeanCASTEX que l'Etat a décidé. L'Etat ça n'est pas que vous, c'est aussi le Parlement. Et d'ailleurs le Parlement devrait abroger l'état d'urgence sanitaire. #Macron n'a pas voulu ouvrir des lits de réanimations cet été : il avait #Jetski. #GGRMC pic.twitter.com/ktVi8gJYqS — karamozov haters n°2654 (@doltostoi) September 24, 2020

En revanche, personne n’aurait pu imaginer que les relations entre la France et l’Allemagne allaient pouvoir être aussi catastrophiques, alors que la crise sanitaire liée au coronavirus est déjà assez difficile à gérer au niveau de l’Europe. A l’aube de la sortie de la crise, c’est un gros scandale que l’on a pu apprendre le chef de l’état Emmanuel Macron et Angela Merkel qui est à la tête de l’Allemagne…

Emmanuel Macron : des vacances en jet-ski très controversées à Brégançon

C’est un scandale que les français ont été nombreux à découvrir récemment et qui n’ont pas du tout plus à ces derniers. En effet, au moins d’août dernier, alors que la crise sanitaire reprenait de l’ampleur partout en France, on a pu apprendre que le chef de l’état Emmanuel Macron profitait de cette période pour pouvoir faire du jet-ski. Dans les médias, il se trouve que l’on a même pu voir quelques photos impressionnantes d’Emmanuel Macron en train de s’adonner aux plaisirs de ce sport qui est tant convoité.

Certains français n’ont en effet tout simplement pas les moyens pour pouvoir se reposer dans des vacances comme a pu les vivre le chef de l’état, et visiblement cela n’a pas du tout été apprécié non plus par Angela Merkel, la chancelière allemande, qui n’a clairement pas hésité à le faire savoir dans les médias. En effet, il se trouve qu’en août dernier, la chancelière Angela Merkel en avait même profité pour rendre une visite très cordiale au chef de l’état Emmanuel Macron.

Angela Merkel prend ses distances avec Emmanuel Macron : des tensions pourraient apparaître

Alors que la chancelière s’est rendue sur place lors de l’été dernier, Brégançon était alors envahi par les micros et les caméras des différents journalistes venus sur place pour constater que la chancelière était bien sur place. Cette dernière, bien qu’elle ait pu apprécier les lieux, ne s’est toutefois pas privée pour envoyer un très gros tacle violent au chef de l’état.

En effet, au lieu de parler de la crise sanitaire liée au coronavirus qui était alors sous le point d’être pire que la première situation, celle-ci n’a pas hésité à dire à Emmanuel Macron que ses photos en jet ski avaient pu faire le tour de la presse allemande. On ignore en revanche si les deux chefs d’état ont pris des décisions pour l’avenir…