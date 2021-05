Emmanuel Macron : gros scandale sur sa fiche de paie, l’Élysée décide de communiquer sur le sujet !

Personne n’aurait pu imaginer une seule seconde qu’Emmanuel Macron soit dans une aussi mauvaise posture, à l’heure où il pourrait être en train de réfléchir à sa prochaine candidature pour les élections présidentielles. Dans les coulisses de l’Elysée, c’est la douche froide : certains n’hésitent pas à dire haut et fort que le candidat Emmanuel Macron pourrait bel et bien être battu par Marine Le Pen qui est au plus haut dans les sondages.

Avec les prochaines élections qui ne semblent pas bien se dérouler pour le parti du président de la république, avec récemment une affiche politique qui a fait polémique, personne n’aurait pu penser qu’Emmanuel Macron aurait pu être d’un nouveau gros scandale à cause de sa fiche de paie.

En effet, le président de la république est dans une très mauvaise posture actuellement. Il pourrait bien ne pas réussir sa réélection si la situation ne s’améliore pas pour lui. Si certains français sont encore prêts à voter pour lui, les sondages sont malheureusement catégoriques pour le moment…

Emmanuel Macron furieux contre ses ministres : il attend la nuit pour les recadrer

C’est une information exclusive que l’on avait déjà pu lire ces derniers jours dans les médias ainsi que dans un livre coup de poing à ce sujet : il se pourrait qu’Emmanuel Macron n’hésite pas à recadrer ses ministres en pleine nuit, alors que sa compagne Brigitte Macron serait assoupie. On a même pu entendre des indiscrétions qui racontent que le chef de l’état n’hésiterait pas à murmurer aux ministres pour ne pas réveiller sa compagne.

Le livre d’Arthur Berdah, « Emmanuel Macron, vérités et légendes », fait en effet un très gros carton en librairie depuis quelques jours, et les révélations que l’on peut trouver dans cet ouvrage font vraiment froid dans le dos. On a même cru comprendre en lisant quelques lignes que Brigitte Macron pouvait bien avoir plus d’impact que l’on ne pourrait le croire sur la vie politique du président de la république.

Alors que certains complotistes ne se privaient pas pour dire haut et fort que le président de la république était manipulé, cela n’a malheureusement que permis de prendre de plus en plus d’ampleur, c’est le moins que l’on puisse dire ! Mais il ne s’agit pas là du seul scandale que l’on a pu découvrir en ce qui concerne le chef de l’état.

En effet, alors que de nouveaux documents pourraient fuiter, on a pu apprendre que le salaire du chef de l’état était tabou pour l’Elysée, avec un communiqué très intrigant que nous avons pu découvrir récemment…

Scandale sur le salaire d’Emmanuel Macron, l’Elysée est contrainte de prendre la parole

C’est un vrai coup de théâtre que l’on a pu découvrir ces dernières heures en ce qui concerne le salaire du chef de l’état. Alors que le candidat avait à l’époque raconté qu’il souhaitait être transparent sur la rémunération des élus, une chercheuse a voulu pendre le président de la république au pied de la lettre récemment.

La journaliste du média Le Monde, Lucie Sponchiado, a en effet fait toutes les demandes pour obtenir le salaire d’Emmanuel Macron. Malheureusement, comme on peut le voir dans ses démarches, tous les documents relatifs aux fiches de paie d’Emmanuel Macron lui ont été refusées, comme on a pu le lire dans un communiqué de l’Elysée.