Emmanuel Macron furieux : il ne supporte plus certains de ses collaborateurs, découvrez les révélations choquantes sur ce sujet !

C’est une nouvelle annonce qui risque encore une fois de faire l’effet d’une grosse bombe, comme on a pu le voir encore une fois dans les médias. Il faut dire en effet que le président de la république Emmanuel Macron est encore une fois au plus mal et personne n’aurait pu être en mesure de penser que celui-ci allait devoir pousser un gros coup de gueule en coulisses pour pouvoir faire changer les choses.

On peut l’admettre sans l’ombre d’un doute, le chef de l’état se trouve aujourd’hui dans une position assez délicate et pour pouvoir gouverner les français au quotidien, on peut dire que c’est très compliqué pour lui. Il va devoir faire face à des français qui sont de plus en plus mécontents et qui n’hésitent pas à le tacler assez violemment sur les réseaux sociaux notamment. S’il a été très critiqué pour ses dernières prises de parole en public, et notamment celle que l’on a pu entendre il y a tout juste quelques jours dans le journal de 20 heures sur TF1, cela ne l’empêche pas de faire ce qu’il souhaite et même si cela ne plait pas toujours à ses détracteurs.

Depuis le tout début de mon mandat, mon objectif a été de réinventer ou de rétablir une vraie souveraineté européenne.

My willingness from the very first days of my mandate has been to reinvent or restore an actual European sovereignty. pic.twitter.com/q8dPPiSRlQ — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 6, 2021

Emmanuel Macron est dans la tourmente : la crise ne fait que s’empirer et les décisions sont difficiles à prendre

C’est encore une fois dans la presse naitonale que l’on a eu l’occasion d’apprendre des informations assez importantes concernant l’entourage du chef de l’état, qui est encore une fois très vivement critiqué comme on a pu le découvrir encore récemment. En effet, on peut dire que le chef de l’état Emmanuel Macron ne mâche pas ses mots et il choque encore une fois l’opinion en disant haut et fort ce qu’il pense.

Il y a tout juste quelques semaines, alors que la campagne de vaccination mettait beaucoup plus de temps que prévu à démarrer dans le pays en France, il avait pu déjà pousser un très gros coup de gueule que personne ne s’attendait à voir. On imagine que les ministres ont été très tendus après un tel discours assez choquant de la part du président de la république Emmanuel Macron.

Nouveau point d'étape avec le @DrTedros de l'OMS sur l'avancée de l’initiative Act-A impulsée par la France, pour une distribution équitable des diagnostics, des traitements, des vaccins, et le renforcement des systèmes de santé. pic.twitter.com/OzWKY7s49E — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 8, 2021

Emmanuel Macron victime d’une “taupe” à l’Elysée qui diffuse de fausses informations dans la presse

Alors que la crise sanitaire de la COVID19 est très difficile à gérer pour le chef de l’état, des sources de l’Elysée ont déclaré que le président Emmanuel Macron trouvait que cela était assez insupportable de voir que certains proches n’avaient pas hésité une seule seconde à donner de fausses informations à la presse française.

Ces dernières semaines, les rumeurs n’ont pas cessé d’apparaître sur les réseaux sociaux et dans la presse nationale française. On peut noter notamment que le gouvernement est au plus mal avec des rumeurs concernant une modification des vacances scolaires ou par exemple avec un troisième confinemet qui pourrait arriver un jour au lendemain et qui serait une grosse catastrophe pour tout le pays.

L’entreprise Aplix au Cellier est de celles qui mènent des projets d’innovation et de modernisation de notre outil industriel et créent des emplois. Elles sont essentielles pour nos territoires ! Le plan France Relance les soutient. pic.twitter.com/e8kY3PnXI6 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 11, 2021

Mais si pour le moment la “taupe” n’a pas été identifiée clairement, des soupçons étaient sur le point d’éclater concernant un proche de Jean Castex, mais visiblement l’enquête n’a pas pu aboutir et pour le moment nous ne savons pas quelle est cette source qui ne fait que raconter de fausses rumeurs…