Emmanuel Macron : l’attitude d’un de ses ministres défraie la chronique sur les réseaux sociaux !

Je veux adresser ce message de gratitude et de solidarité à toutes celles et ceux qui accompagnent plus d’un million de nos aînés et personnes en situation de handicap, leur permettant de se maintenir à leur domicile. Je l’ai vu ce matin à Toulon : par le temps que vous prenez avec chacun, par votre bienveillance, par vos sourires, vous incarnez cette Fraternité qui est au cœur de notre République. Face au COVID-19, vous avez joué un rôle essentiel auprès de toutes celles et ceux que vous accompagnez. Cela doit être reconnu. Une prime vous sera accordée, 160 millions d’euros y seront consacrés. Pour faire de la France une nation pleinement inclusive qui permette à chacune et chacun de vivre épanoui chez soi, nous avons besoin de reconnaître pleinement le risque de dépendance et la place de tous les aidants. Sens, reconnaissance, financement, gouvernance, attractivité des métiers, seront au cœur de la grande loi Autonomie que nous allons bâtir ensemble.