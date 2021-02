Emmanuel Macron : les secrets de sa dernière intervention télévisée enfin dévoilée, une décision surprenante de sa part !

Alors que les vacances de février sont sur le point d’approcher, personne ne savait si le président de la république Emmanuel Macron allait pouvoir s’exprimer devant tous les français, comme on a encore pu le voir récemment.

Il faut dire que la crise sanitaire du coronavirus que nous traversons actuellement est assez inédite, c’est assez fou même selon certains analystes politiques qui ne pensaient jamais pouvoir vivre des évènements d’une telle importance de leur vivant. Mais dans sa dernière intervention dans le journal de 20 heures, tout le monde aura pu remarquer que quelque chose avait pu changer chez Emmanuel Macron, et nous avons enfin pu découvrir les réponses qui sont pour le moins assez choquantes !

💉🇫🇷COVID-19 – Emmanuel Macron promet que chaque Français qui le souhaite aura accès au vaccin « d’ici la fin de l’été ». Par ailleurs, le président a annoncé que 4 sites de production français seront opérationnels à partir de fin-février/début-mars (TF1). pic.twitter.com/AhvDW3elL1 — 🌐Le Globe (@LeGlobe_info) February 2, 2021

Emmanuel Macron réalise une interview par surprise : les français ont pu découvrir les images en plein direct !

Mardi dernier, personne n’a compris pourquoi le président de la république, Emmanuel Macron, avait pu décider de participer au journal de 20 heures sur TF1. En effet, alors que d’habitude ces derniers sont au courant, personne ne pouvait penser que le président de la république pouvait prendre une telle décision sans en informer son propre gouvernement.

Dans les plus hautes sphères politiques, tout le monde s’est agité : personne n’a compris pourquoi il a pu prendre une telle décision sans en parler à personne et certains auraient pu lui reprocher en coulisses de n’avoir rien fait correctement, apportant ainsi de la confusion dans sa propre formation politique, ce qui est autant dire assez étonnant de sa part.

En effet, depuis le tout début de sa présidence, Emmanuel Macron semble être aux yeux de tous un chef de l’état assez réfléchi, et on peut dire que cela a donc de quoi surprendre quand on voit qu’il a pu prendre une décision aussi irréfléchie selon certains de ses proches.

Mais heureusement, nous avons pu en exclusivité avoir des révélations sur ce choix assez étonnant de la part du chef de l’État. C’est en effet dans l’émission de Cyril Hanouna, Touche Pas à Mon Poste, que l’on a pu découvrir des révélations concernant Emmanuel Macron, et comme vous allez pouvoir le découvrir elles sont plutôt étonnantes de la part du chef de l’état mais tout à fait logiques et compréhensibles selon certains qui évaluent la situation comme vraiment inédite.

Emmanuel Macron : un proche balance tout sur son intervention à l’improviste de cette semaine, c’est incroyable !

Si on aurait plutôt tendance à penser que le président de la république ne prend aucune décision à la légère, et bien on se trompe ! En effet, c’est dans TPMP que l’on a pu avoir des nouvelles assez dingues d’Emmanuel Macron : personne ne s’attendait à ce qu’une personne aussi proche de lui ne fasse de telles révélations.

On a donc pu découvrir que personne n’était au courant de cette intervention à Matignon : Jean Castex était en réunion avec les ministres, et c’est à l’issue de cette réunion que la décision a été prise par le chef de l’état Emmanuel Macron.

Selon Bernard Montiel, qui semble avoir des informations, a affirmé qu’Emmanuel Macron a tout simplement suivi son instinct et qu’il avait eu envie de partager enfin de « bonnes nouvelles » en direct avec les français. Si on aurait pu penser à l’annonce d’un troisième confinement lors de cette interview assez inédite, il n’en est rien pour le moment, même si tout pourrait changer !