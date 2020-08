Emmanuel Macron offre 100€ aux français en revalorisant l’allocation de rentrée scolaire !

Cette allocation est une aide versée par la Caisse d’Allocations Familiales sous condition de ressources du foyer. L’allocation de rentrée scolaire est versée tous les ans en France entre le 4 et le 30 août selon les départements.

Quels bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire ?

L’allocation de rentrée scolaire est versée automatiquement tous les ans par la CAF aux allocataires bénéficiant déjà des allocations familiales et sous réserve de ne pas dépasser le plafond prévu par l’organisme social à savoir : avec un enfant à charge, les ressources du foyer prises en compte (2018) ne doivent pas dépasser 25 093€, pour deux enfants, 30 884€, trois enfants 36 675€ et 5 791€ supplémentaire par enfant à charge. Pour les ménages dépassant légèrement ces plafonds, des allocations de rentrée scolaires dégressives peuvent être versées de fait.

L’ARS est versée pour les enfants âgés de 6 à 18 ans : pour la rentrée 2020, seront pris en compte les enfants nés entre le 16 septembre 2002 et le 31 décembre 2014 inclus.

Pour la rentrée 2020, la majoration exceptionnelle de 100€ par enfant portera ainsi l’allocation de rentrée scolaire à 469,65€ pour les enfants âgés de 6 à 10 ans, pour les 11- 14 ans, elle sera de 490,36€ et pour les enfants entre 15 et 18 ans, l’allocation versée sera de 50,88€.

Concernant les parents séparés, même si les allocations familiales, en cas de garde alternée, sont partagées entre les parents, ce n’est pas le cas de l’allocation de rentrée scolaire. C’est le premier des deux parents qui en fait la demande qui se voit allouer le montant de l’ARS pour le ou ,les enfants de la fratrie.

Existe-t-il plus injuste que la prime d’allocation rentrée scolaire ? Elle devrait être versée directement aux établissements qui se chargeraient de fournir le matos. — Fanch Emt-Brown (@FanchEmt) July 29, 2020

A quoi sert l’allocation de rentrée scolaire ?

L’allocation de rentrée scolaire est une prestation sociale qui a vu le jour la première fois en France en 1974. Cette prestation sociale annuelle, versée tous les ans à quelques semaines de la rentrée scolaire a concernée en 2018 trois millions de foyers français pour un montant avoisinant les deux milliards d’euros selon la CAF. On peut imaginer que l’allocation de rentrée scolaire qui sera versée dans les prochains jours touchera, cette année, plus de foyers en raison de la forte hausse du nombre de demandeurs d’emplois depuis le début de l’année.

L’augmentation exceptionnelle de 100€ par enfant de cette allocation de rentrée scolaire devrait relancer à minima la consommation dés la fin du mois d’août, permettant aux enfants scolarisés ne pas trop pâtir de la morosité économique. De plus face à la hausse des prix des fournitures scolaires, et notamment du papier, l’ARS devrait soulager les familles les plus modestes qui verront probablement là un coup de pouce temporaire à leur pouvoir d’achat.

Enfin, et nous l’avons vu durant le confinement, et les enseignants ne manquent pas de le souligner, la longue période d’éviction scolaire a creusé un peu plus les inégalités entre les élèves. Les enfants vivant dans les milieux les plus défavorisés n’ont pas toujours accès aux technologiques numériques. Les enseignants ont touché là, les limites d’un système parfois encore trop inégalitaire. Cette augmentation exceptionnelle de l’allocation de rentrée scolaire 2020 devrait aussi ouvrir de nouvelles perspectives en matière d’égalité numérique. Avec 100€ il est possible d’acheter une tablette numérique, outil qui devient de plus en plus indispensable.