Emmanuel Macron : pourquoi a-t-il dû annuler sa dernière allocution subitement ?

Il ne se passe plus une semaine sans que les suspicions autour d’Emmanuel Macron se diffusent sur les réseaux sociaux ainsi que dans les médias français. En effet, à un an des élections présidentielles, le président de la république doit faire face à de nombreuses accusations qui font beaucoup de bruit autour de lui. En effet, la crise sanitaire du coronavirus aura fait beaucoup de dégâts et pourrait bien changer l’avenir de la France.

Si Emmanuel Macron avait pu prévoir un certain nombre de réformes lors de son quinquennat, il se trouve qu’il ne va malheureusement pas pouvoir réaliser tout ce qu’il imaginait. En effet, avec la situation complètement catastrophique que nous avons pu vivre depuis maintenant plus d’un an, Emmanuel Macron a été contraint de s’adapter à ces événements assez incroyables, c’est le moins que l’on puisse dire…

Emmanuel Macron dans la tourmente pour les prochaines élections présidentielles

Si dans une année, la campagne présidentielle sera en train de battre son plein dans le cadre d’un calendrier maintenu, Emmanuel Macron pourrait bel et bien faire toute la différence avec une candidature qu’il présenterait dans les prochains jours. En effet, il se trouve qu’autour de lui, personne ne peut être en mesure de prétendre à la victoire des élections présidentielles, et plus précisément dans son parti politique.

Avec les partenaires sociaux ce matin, nous nous sommes réunis pour préparer le Sommet social de Porto. Nous porterons ensemble une ambition forte : faire de l’Europe de demain une Europe plus sociale. Rendez-vous début mai en Européens. pic.twitter.com/USktXEJA0c — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 29, 2021

On imagine toutefois qu’il doit être assez inquiet par la montée du Rassemblement National, avec notamment Marine Le Pen qui a d’ores et déjà pu dire qu’elle se présenterait aux prochaines élections présidentielles de 2022. En revanche, du côté d’En Marche, personne n’a encore pu prendre la parole à ce sujet. Doit-on s’attendre à une prochaine candidature de la part d’Emmanuel Macron ? Pour le savoir, il faudra être encore patient.

En effet, il semblerait que le calendrier prévu par Emmanuel Macron soit pour le moment inconnu ou alors secret. On a en revanche pu avoir quelques indices grâce à des indiscrétions du côté de l’Elysée. En effet, tout le monde a été surpris par l’absence d’Emmanuel Macron ces derniers temps, notamment depuis les annonces du nouveau déconfinement.

À tous nos agriculteurs, transporteurs, transformateurs, distributeurs, aux familles de Rungis, à toute la « Ferme France » : vous nous avez permis de tenir. En ce 1er mai, nous vous célébrons. Vous faites la #FranceUnie. pic.twitter.com/OlUOTOIn1L — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 1, 2021

Emmanuel Macron : une décision radicale pour le déconfinement sans allocution

Ce serait dans le JDD que l’on aurait pu voir apparaître cette rumeur : Emmanuel Macron n’aurait jamais prévu de faire d’allocution télévisée pour annoncer un futur déconfinement. En effet, comme on a pu le découvrir à travers une déclaration d’un conseiller du chef de l’état, Emmanuel Macron souhaiterait mettre au coeur de l’actualité d’autres sujets, pour ne pas parler que du déconfinement et de la crise sanitaire.

Pour certains hommes politiques, c’est un aveu de faiblesse : Emmanuel Macron serait alors prêt à tout pour préparer sa prochaine élection en tant que président de la république pour les 5 ans à venir, à partir de l’année 2022. Il aurait toutefois déclaré qu’il souhaitait complètement « dépasser l’effet » que peut procurer la télévision, où les français peuvent avoir beaucoup de mal à se concentrer.

On se souvient notamment d’une prise de parole de la part du président de la république, où les français n’avaient pas compris tous les messages présentés par le chef de l’état, avec notamment une certaine feuille blanche à côté d’Emmanuel Macron qui avait suscité l’intérêt de nombreux français désireux d’en savoir plus à ce sujet.