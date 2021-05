Emmanuel Macron refuse de se faire vacciner : gros scandale sur la campagne de vaccination

Personne n’aurait pu imaginer que le président de la république Emmanuel Macron allait pouvoir prendre une telle décision. En effet, tout le monde se souvient encore de la prise de parole du président de la république du mois de décembre dernier. Alors que le chef de l’état souhaitait une bonne année 2021 à tous les français, il commençait à évoquer la campagne de vaccination. Dans son message, il se trouve qu’Emmanuel Macron avait été très clair.

Il avait clairement dit haut et fort que celle-ci se devait de prendre de l’avance, et qu’il n’allait tolérer aucune erreur ou aucun retard en ce qui concerne la campagne de vaccination. Mais par la suite, on peut dire que rien ne s’est passé comme prévu, c’est le moins que l’on puisse dire ! Si certains français pouvaient être en mesure de penser que tous les ministres, ainsi que le chef de l’état, allaient se faire vacciner, c’est avec la plus grande surprise que l’on a appris que cela n’était pas le cas.

Catastrophe pour la campagne du vaccin contre le coronavirus, le gouvernement demande de l’aide

On se souvient tous notamment du message que les professionnels de santé avaient pu déclarer concernant le vaccin AstraZeneca notamment. Prendre la décision de se vacciner avec celui-ci serait sans effet, mais cela était sans compter sur la polémique autour du vaccin que l’on a pu voir dans les médias.

Face à cette situation, certaines grandes personnalités avaient pu alors décider de prendre la parole dans les médias. On se souvient tous notamment de l’humoriste très controversé Elie Semoun qui avait pu déclarer très ouvertement avoir été vacciné avec le vaccin AstraZeneca. Malheureusement, la suite des événements ne s’est pas du tout passé comme prévu, et l’humoriste a été accusé de faire de la propagande pour le gouvernement.

Il faut bien avouer que récemment, on a pu entendre de nombreuses rumeurs pour dire haut et fort que le gouvernement d’Emmanuel Macron pouvait être à la recherche de grandes personnalités françaises pour inciter les millions de français à se vacciner. Mais pour le moment, on peut dire que cela peine vraiment à démarrer, même au plus haut niveau de l’état français…

Emmanuel Macron refuse de se faire vacciner : une polémique qui fait beaucoup de bruit

C’est un véritable scandale d’état que l’on a pu apprendre récemment, et celui-ci risque de faire beaucoup de bruit. En effet, contre toute attente, il semblerait que le chef de l’état Emmanuel Macron refuse directement de se faire vacciner pour le moment. Bien que l’on ait appris que d’autres hommes politiques importants comme Nicolas Sarkozy aient sauté le pas, ce n’est pas encore le cas pour le président de la république actuel.

Toutefois, face à cette grave révélation, on a pu apprendre des détails assez dingues. En effet, celui-ci a affirmé qu’il comptait se faire vacciner, mais qu’il souhaitait attendre le moment « opportun » pour cela. Ayant en effet déjà contracté le virus, on imagine que le président de la république pourrait d’abord vérifier s’il a des anticorps avant de faire le nécessaire, car chaque dose est précieuse.

En revanche, sur les réseaux sociaux, certains crient d’ores et déjà au scandale, et cela pourrait faire du tort au chef de l’état à l’aube des prochaines élections présidentielles de 2022.