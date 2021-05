Emmanuel Macron : révélations chocs, il attendrait que Brigitte Macron dorme pour critiquer ses ministres

Il ne se passe pas une seule journée sans que l’on apprenne un nouveau scandale en ce qui concerne Emmanuel Macron, le chef de l’État. En effet, celui-ci est en train de vivre une période cruciale pour son quinquennat aux côtés de sa compagne Brigitte Macron. Il était déjà assez vivement critiqué lors des manifestations des gilets jaunes et l’opposition s’était à l’époque montrée très agressive envers lui.

Mais plus récemment, ce sont des informations qui montrent que le chef de l’État ne se porte pas toujours très bien en ce moment même, ce qui peut se comprendre en voyant les dernières statistiques qui ont été publiées…

Emmanuel Macron vers les présidentielles 2022 : une candidature prochaine ?

Bien que la crise sanitaire du coronavirus ne soit pas encore complètement derrière nous, le président de la république pourrait décider contre toute attente de prendre une décision très importante pour lui. En effet, il pourrait parfaitement décider de se présenter aux prochaines élections présidentielles en France qui auront maintenant lieu dans une année.

Depuis maintenant quelques mois, on a pu voir apparaître plusieurs sondages, et malheureusement, Emmanuel Macron n’est pas forcément le candidat favori pour les cinq ans qui viennent. Avec notamment le Rassemblement national qui fait de plus en plus parler de lui, Marine Le Pen pourrait gagner cette élection et ainsi devenir la première femme présidente de la république française.

Pour Emmanuel Macron, ce serait une véritable catastrophe. Afin d’éviter le pire, certains racontes dans les coulisses de l’Élysée que le chef de l’État pourrait alors avoir une stratégie de choc pour gagner les prochaines élections présidentielles…

Emmanuel Macron : des bouc-émissaires pour le soutenir lors de sa prochaine élection

Ce sont des informations vraiment choquantes que l’on a pu récemment apprendre dans la presse, via quelques indiscrétions qui font plutôt froid dans le dos. En effet, il semblerait que, face au fiasco que la crise sanitaire ait révélée aux yeux du grand public, Emmanuel Macron ait décidé de « virer » du gouvernement Jean Castex, que l’on a pu voir comme premier ministre de la France depuis maintenant près d’un an.

Mais alors que celui-ci peine à relancer la campagne de vaccination, Emmanuel Macron avait annoncé dans ses vœux lors du mois de décembre dernier qu’il n’allait pas hésiter une seule seconde à prendre toutes les mesures nécessaires si les objectifs n’étaient pas atteints.

Ainsi, en prenant une telle décision, Emmanuel Macron pourrait montrer aux français qu’il tient ses promesses, mais surtout qu’il n’est pas fautif dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire.

Emmanuel Macron : des indiscrétions lorsque sa compagne Brigitte Macron s’endort

Ce sont des révélations assez dingues que l’on a pu apprendre concernant Emmanuel Macron et sa compagne Brigitte Macron. C’est en effet dans Le Figaro Magazine qu’un journaliste a fait quelques révélations vraiment étonnantes.

Dans le journal, on apprend que le président de la république aimerait travailler et lire pendant la nuit, mais surtout qu’il n’hésitait pas à recadrer ses ministres en pleine nuit, quitte à devoir chuchoter pour ne pas réveiller sa compagne. Des révélations qui pourraient mette en avant le stress que le chef de l’État Emmanuel Macron serait en train de vivre en ce moment même.