Emmanuel Macron : ses proches craignent qu’Anne Hidalgo le batte aux élections présidentielles de 2022 !

Interrogé sur le potentiel candidat pouvant faire barrage au président actuel, la réponse est unanime. Il s’agit de la maire de Paris ! Anne Hidalgo, est le nom que prononcent plusieurs membres de La République En Marche…

Anne Hidalgo, la représentante de Paris

La belle ville de Paris est représentée par une dame Anne Hidalgo. Elle siège à l’hôtel de ville depuis son élection au poste de maire de Paris. Membre du Parti Socialiste, elle a mené un grand nombre de batailles politiques. A 61 ans, cette femme de nationalité franco-espagnole a une grande carrière politique. Elle a occupé de nombreux postes et pris plusieurs distinctions. Parmi les postes occupés, on peut citer la vice-présidence de la métropole de Grand Paris, la Mairie de Paris, Conseillère régionale d’Île-de-France…

Pour les distinctions on peut en citer deux à savoir : Chevalier de la Légion d’honneur et Officier de l’ordre National du Mérite. Elle les a reçus en 2012 et en 2016. Entrée en politique en 1994, madame la maire n’a eu de cesse de se battre pour Paris. Elle est la première femme maire de la capitale française. Notons qu’elle est inspectrice du travail de profession.

Anne Hidalgo, un potentiel adversaire à suivre de près…

Les élections présidentielles sont proches. Les sondages pour pouvoir repérer les candidats vont bon train. En ce qui concerne l’entourage du Président actuel, Emmanuel Macron, le danger vient de la maire de Paris. Même si Anne Hidalgo a explicitement dit qu’elle « ne sera pas candidate », elle est crainte. Pour de nombreux membres de LREM, il faut faire preuve de méfiance envers elle. Les appuis politiques de la Maire de Paris font qu’elle risquerait d’être un obstacle lors des présidentielles de 2022.

Pour un parlementaire, une sous-estimation serait « une grave erreur ». Car si elle revenait sur sa décision, elle ferait une concurrente dure à battre. Ses aptitudes personnelles et son courage font d’elle une femme politique forte. Selon un autre parlementaire, Anne Hidalgo n’a peur de rien et n’a pas froid aux yeux. Cette facette de sa personnalité renforce son jeu politique, par conséquent la crainte des proches du Président Macron. Rappelons que la maire de Paris a précisé qu’elle prendrait part au débat en se basant sur son expérience et son action.

Le LREM inquiet et méfiant… à raison ?

Il est certain que la maire de Paris est surveillée par le parti politique du Président de la République. Leurs craintes viennent de plusieurs raisons. D’abord, Anne Hidalgo est une femme politique forte avec du charisme. Elle a gagné deux élections dans la ville de Paris. Cela confirme qu’elle est une femme qui possède une grande notoriété publique. Sa réélection aux municipaux derniers atteste de sa popularité au sein de la capitale. A cela il faut ajouter sa maîtrise des médias et sa force à faire une grande campagne. Ce sont là des atouts non négligeables.

La popularité de la Maire de Paris s’est faite aussi autour de ses œuvres littéraires. Sa proximité avec Eric Piolle lui concède un certain avantage. Cette proximité permettrait à Anne d’avoir comme allié un collègue maire mais également un membre d’Europe Ecologie les Verts. Parmi les spéculations, il y a l’hypothèse que la maire serait capable de former une coalition entre différents partis politiques. Il s’agirait des écologistes, socialistes et société civile. Il lui faudra juste trouver la manière de stimuler ce rassemblement. Même s’il lui faut d’abord battre Yannick Jadot en cas de candidature, Anne Hidalgo reste « dangereuse ».