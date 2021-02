Emmanuel Macron vers une annonce du troisième confinement : une prise de parole pourrait avoir lieu dans une semaine seulement !

Cela va bientôt faire un an que les français vivent au jour le jour à cause de la crise sanitaire du coronavirus, et le moins que l’on puisse dire c’est qu’à cette date en 2020, personne n’aurait pu s’attendre à ce que la situation serait aussi catastrophique seulement un an après les premiers cas de COVID19 qui avaient été découverts en France. Et pourtant, il semblerait qu’un an après seulement, la crise sanitaire soit encore bien devant nous pour encore de nombreux mois selon certains experts dans le monde de la santé.

Mais si en revanche certains pensent que le chef de l’état Emmanuel Macron ne va pas prendre l’état de si tôt pour faire des annonces concernant la crise sanitaire, d’autres pensent quant à eux que ce n’est désormais qu’une simple question de jours, comme pourrait le porter à croire certains messages que l’on a pu lire ici et là notamment dans plusieurs médias nationaux.

Lors des premiers jours de vacances de la zone A, cela avait été également le cas et certains français pensaient même que le chef de l’état allait même décider d’un troisième confinement lors des vacances scolaires des français. Mais il semblerait bien que cela ne soit finalement pas le cas, et on devrait donc pouvoir avoir une nouvelle annonce de la part du chef de l’état dans les prochains jours, si l’on peut bien croire les nouvelles rumeurs que l’on a pu lire concernant Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron prend la parole devant les parlementaires et fait une déclaration choquante sur le coronavirus…

#COVID19 | Pour se protéger et protéger les autres face au virus et aux variants, respectez une distanciation physique d’au moins 2m ✅ pic.twitter.com/xtTqsKjjCK — Ministère des Solidarités et de la Santé (@Sante_Gouv) February 19, 2021

C’est la chaîne d’informations BFM TV qui aurait en effet relayé l’information qui a complètement laissé sous le choc les français qui ont pu découvrir cette annonce en plein direct. Alors que certains français sont encore en vacances scolaires loin de chez eux, il se pourrait bien qu’un prochain confinement soit à l’ordre du jour.

C’est notamment lors d’une visioconférence avec une quinzaine de parlementaires que le président de la république française aurait pu décider de se laisser entre « huit à dix jours » pour prendre de nouvelles mesures. Comme il l’a signalé devant l’assemblée, il est selon le chef de l’état Emmanuel Macron bien trop tôt pour pouvoir prendre des décisions sur la suite des évènements concernant la crise sanitaire.

C'est notre devoir, Français, Européens, d'être en soutien d'États souverains qui le demandent. Engagés, nous le sommes au Sahel contre les groupes terroristes, aux côtés des populations. Le Sommet G5 Sahel du jour a fait le point et défini les priorités pour les mois à venir : pic.twitter.com/Xc82Aqr35S — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 16, 2021

En effet, pour le moment, personne n’est en mesure de savoir quel type de décision pourra prendre Emmanuel Macron à ce sujet. Certains pensent en effet que le pire reste à venir pour la France avec un confinement à venir, mais d’autres ne voient pas les choses de la même manière.

Couvre-feu, nouveau confinement : Emmanuel Macron va-t-il annoncer de nouvelles mesures restrictives dans les jours à venir ?

La tension n’a jamais été aussi grande pour le chef de l’état français qui se doit bientôt de prendre des décisions radicales concernant la crise sanitaire du coronavirus, comme l’ont fait déjà d’autres pays européens.

Avec les dirigeants du G7, nos priorités pour 2021 sont claires : tout faire pour vaincre le virus, s'assurer d'une distribution équitable et efficace du vaccin, être solidaires avec les pays les plus vulnérables, relancer nos économies et accélérer la transition écologique. pic.twitter.com/EVteqEtuCE — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 19, 2021

Alors que certains pensent que la situation devrait aller de pire en pire, d’autres y voient au contraire beaucoup d’espoir et veulent plutôt imaginer un avenir bien plus radieux avec des levées de restrictions qui pourraient voir le jour comme par exemple un assouplissement du couvre-feu de 18 heures notamment.