Emmanuel Moire : le chanteur totalement dévasté en évoquant Grégory Lemarchal, c’est beau !

Il y a tout juste quelques jours, nous avons eu l’occasion de voir le chanteur Emmanuel Moire dans un témoignage assez déchirant. Personne ne s’attendait en effet à la découvrir dans l’émission La playlist des années 2000 que l’on a pu découvrir sur la chaîne de télévision TMC.

En effet, le chanteur à succès a évoqué en retenant ses larmes le chanteur Grégory Lemarchal. Ce dernier est tristement décédé il y a maintenant plusieurs années de cela et on ne pouvait pas s’attendre à une telle vive émotion dans les médias, mais également de la part de toutes les personnalités françaises qui n’ont pas manqué de lui rendre hommage.

Emmanuel Moire : il est complètement anéanti par la disparition de Grégory Lemarchal dont il semble encore regretter !

C’est une très grosse annonce que l’on a encore une fois pu voir dans l’émission de TMC diffusée à la fin du mois de janvier. En effet, il semblerait que le chanteur Emmanuel Moire soit un très grand fan de Grégory Lemarchal, et il a vraiment tenu à le faire savoir lors de la dernière émission La playlist des années 2000 qui était plutôt à la fête. En effet, on ne s’attendait pas à voir un événement aussi dingue dans cette émission de divertissement qui est plutôt bon enfant.

Comme on a pu le voir dans les différentes séquences de l’émission, c’est avec l’émotion la plus vive que le chanteur Emmanuel Moire a évoqué le chanteur disparu qui s’était fait connaître par la Star Academy. En effet, comme on a pu le voir, il était très apprécié par le public et même si cela fait plusieurs années qu’il est maintenant disparu, le moins que l’on puisse dire c’est que les français ne semblent pas l’avoir oublié.

Lorsqu’Emmanuel Moire a pu prendre la parole dans l’émission La playlist des années 2000, il a donc été très surpris et dans l’interview qu’il a pu donner il s’est complètement arrêté de parler en plein milieu de son interview. En effet, alors qu’il est en train de ce petit quelque chose de « particulier » chez le chanteur Grégory Lemarchal, qu’il surnomme d’ailleurs Greg, le chanteur Emmanuel Moire s’est directement arrêté de parler et s’est même excusé !

Grégory Lemarchal avait quelque chose de « monstrueux » selon le chanteur Emmanuel Moire, il raconte tout !

C’est encore une fois des mots très touchants qui ont pu concerner le chanteur Grégory Lemarchal dans les mots d’Emmanuel Moire. En effet, il a complètement perdu ses moyens sur le plateau de l’émission, même s’il a déclaré qu’il était bel et bien « incapable » de dire ce qui était aussi particulier chez ce dernier. Le moins que l’on puisse dire, c’est que même bientôt 15 ans après son décès, il continue encore de faire parler de lui.

Et même si les plus jeunes téléspectateurs de TF1 n’ont pas pu le découvrir lorsqu’il était chanteur à la Star Academy ou dans sa brève carrière par la suite, ils ont néanmoins pu entendre ses fabuleuses chansons dont on se souvient toutes et tous encore aujourd’hui.

Ce n’est d’ailleurs sûrement pas un hasard si la chaîne TF1 a d’ailleurs consacré un film poignant concernant l’histoire de Grégory Lemarchal, que l’on a pu découvrir il y a de cela quelques mois en prime-time. A l’occasion, certaines personnalités françaises s’étaient d’ailleurs exprimé pour saluer sa mémoire.