Emmanuelle Berne « Danse avec les stars » : La danseuse va bientôt devenir maman !

La danseuse et son compagnon Chris Buncombe attendent leur tout premier enfant.

Les passages d’Emmanuelle Berne dans la compétition Danse avec les stars ne se sont pas avérés aussi concluants qu’elle le désirait. La jeune danseuse allemande a participé à l’émission pour la première fois en 2015 avec à ses côtés Thierry Samitier. Si elle a fini à la neuvième place pour cette édition, son passage pour l’édition suivante avec Kamel le magicien s’est soldé par un classement à la dixième place. En 2017, elle décide de participer à la version latino-américaine du concours où elle a officié en tant que chorégraphe avant de revenir en 2018. Ce n’est que pour la dernière édition qu’elle a pu finir en septième position. Si pour les concours de danse, la jeune femme a plusieurs partenaires, elle n’a en revanche qu’un seul partenaire de vie. Il s’agit de Chris Buncombe avec qui elle attend son premier enfant. Elle a annoncé la nouvelle d’une drôle de manière. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Le drôle de message d’Emmanuelle Berne

Fiancés depuis décembre dernier, le pilote britannique et la jeune femme de 32 ans forment un magnifique couple. De toute évidence, les deux tourtereaux s’apprêtent à passer une toute nouvelle étape. En effet, la jeune femme a annoncé à ses fans qu’elle attendait un évènement heureux avec son compagnon. Il s’agit d’un bébé, de son tout premier bébé. Pour partager la nouvelle, le couple a fait preuve de beaucoup d’humour.

La publication comportait une étonnante photo sur laquelle on la voyait avec son compagnon, tous les deux accroupis. Juste devant Chris Buncombe se trouve leur chien. Le pilote a pris le soin de cacher les yeux de l’animal tandis que la future maman tient dans une main l’image d’une échographie et dans l’autre un amusant message écrit en anglais. « Shhhh… We haven’t told him yet », pour dire « Chuuuut… Nous ne lui avons pas encore dit ».

Si l’image a fait rire les internautes, ces derniers n’ont pas manqué de faire déferler des messages de félicitation dans les commentaires. On peut bien comprendre qu’ils soient heureux pour la danseuse. Cependant, certains craignent qu’Emmanuelle Berne ne puisse participer à la nouvelle saison de Danse avec les Stars avec sa nouvelle maternité.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Emmanuelle Berne (@emmanuelleberne)

Leur mariage repoussé à nouveau ?

Chris Buncombe et Emmanuelle Berne sont fiancés depuis plusieurs mois. Ils avaient même déjà prévu se marier. Cependant, ils ont été contraints de repousser leur date de mariage. La raison ? La crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus. Interviewée par Purepeople lors du premier confinement, la jeune femme a donné quelques détails à propos de son mariage.

Même si elle pense que le mariage se tiendra certainement en 2021, Emmanuelle Berne reconnaît à quel point la situation est critique. Pour le moment, les deux tourtereaux n’ont pas encore fixé une date et essaient de discuter de leurs envies. La jeune femme et son compagnon pensent bien inviter quelques-uns de leurs amis pour le jour de leur noce, même si cela n’était pas leur plan de départ. « À l’origine, on voulait quelque chose de très petit, de très intimiste. Sauf qu’on s’est vite rendu compte que ce serait compliqué », avait-elle expliqué. Ce sera donc un doublet de bonheur pour le couple en 2021 : un mariage et un bébé ! On souhaite le meilleur aux deux amoureux.