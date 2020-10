Emrata enceinte : elle annonce sa grossesse avec une superbe photo de son baby bump !

Les journaux people n’ont pas eu le temps d’écrire le moindre article sur le sujet, car Emrata, en femme forte et indépendante a pris tout le monde de court en révélant son baby bump directement en couverture de Vogue.

Une exclusivité qui lui a également permis d’emporter un joli chèque !

Surprise, Emily Ratajkowski attend un enfant !

Décidément l’année 2020 a vu naître sont lot de bébés et de grossesses. À croire que le confinement a été plus positif que ce qu’il n’y paraît !

Ce lundi 26 octobre, la jeune femme a posté une superbe photo sur son compte Instagram. Un cliché emprunté à la couverture du dernier numéro de Vogue, et qui en dit long sur les futures années qui se profilent pour la mannequin.

La jeune femme de 29 ans, connue pour son corps de rêve, ses photos en petite tenue et son apparition très remarquée dans le clip Blurred Lines de Robin Thicke, T.I et Pharrell attends son premier enfant !

Et elle a souhaité annoncer la bonne nouvelle directement à sa communauté de fans sur Instagram en partageant la couverture du dernier Vogue.

Sur ce superbe cliché, la jeune femme apparait assisse, en gros plan, vêtue d’une jolie nuisette orange, tenant son ventre dans ses mains avec un large sourire aux lèvres.

Le post est sobrement légendé d’un : “Grateful & growing 👼 Thank you @voguemagazine for this very special cover” que l’on pourrait traduire par “Reconnaissant et grandissant 👼 Merci @voguemagazine pour cette couverture très spéciale”.

Impossible d’être plus explicite !

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la future maman à l’air aux anges !

Après avoir mis en ligne ce post Instagram, la mannequin a dans la foulée, diffusé plusieurs courts clips vidéo également réalisés en collaboration avec le célèbre magazine de mode américain.

“C’est une fille ou un garçon ?” Aucun des deux mon capitaine !

Actuellement mariée à l’acteur Sebastian Bear-McClard, la jeune femme avait déjà exprimé son souhait d’être maman et de former une petite famille avec son compagnon.

Dans les pages du magazine, Emily Ratajkowski a également livré une interview dans laquelle elle se confiait sur le futur qui l’attendait.

Elle a notamment parlé de l’image qu’elle avait de son futur rôle de mère, du type d’éducation qu’elle souhaitait offrir à son futur enfant, et des craintes qu’elles avaient quant à sa grossesse.

Mais Emrata a surtout surpris tout le monde en annonçant ne pas vouloir révéler le sexe de son enfant.

Pourtant la raison est très simple, elle et son mari, ne souhaite tout simplement pas savoir le genre du bébé qui est en train de grandir dans son ventre : « Quand mon mari et moi avons dit à des amis que j’étais enceinte, leur première question après ‘Félicitations’ a presque toujours été ‘Vous savez ce que vous voulez ?’ Nous aimons leur répondre que nous ne connaîtrons pas le sexe de notre enfant avant ses 18 ans« a expliqué la jeune mannequin avant d’ajouter que cette réponse générait presque toujours l’hilarité de ses proches.

Pourtant, pour le couple, cette décision a été mûrement réfléchie.

Tous deux fervents défenseurs de la communauté LGBTQIA+, les deux futurs parents ont conscience que le genre est quelque chose de fluide, socialement et émotionnellement construit, et ne veulent en aucun cas que le futur bébé se retrouve enfermé dans une case qu’il n’a pas choisi.

On imagine également que le nom de ce futur enfant sera très original et certainement non genré !

Félicitation Emrata !