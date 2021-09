En tarte ou en confiture, les prunes sont des aliments géniaux et en voici les raisons !

Les prunes ou autres fruits de la même famille appartiennent aux Rosacées. Ce fruit délicat à la peau lisse est très souvent dégusté en été et à juste titre. Très sucrée, elle s’avère être une source de bienfait pour l’organisme. Souhaitez-vous en avoir plus ? Voici les raisons pourquoi en tarte ou en confiture, les prunes sont des aliments géniaux.

Qu’est-ce qu’il faut savoir sur les prunes !?

La prune est un fruit d’été, de juillet à septembre, vous pouvez la retrouver dans les rayons pendant une courte période. Les prunes peuvent être noires, rouges, violettes ou jaunes. Les prunes séchées sont appelées pruneaux.

Elle peut être consommée fraiche, pressée ou séchée. Tout le monde connaît la fameuse variété Reine-claude, néanmoins il y a de multiples autres variétés de prunes aux couleurs différentes. Parmi elles, on retrouve la prune (jaune), la prune (bleue) ou la prune d’Ente, etc.

La prune, bienfaits et vertus

Il existe plusieurs bienfaits reconnus à la prune. En voici quelques-uns.

La prune, notre ami de transit

La prune est très riche en fibre et est un puissant laxatif idéal pour la constipation et facilite le transit intestinal.

La prune séchée est également recommandée pour nettoyer le tube digestif. Mangez deux à quatre prunes chaque matinée afin de réguler votre transit. La prune est aussi un bon diurétique. Constituée à 83% d’eau, elle constitue une bonne réserve d’eau et réduit les maladies du système urinaire.

La prune, un élément important pour le cœur

Contenant une grande quantité de potassium, la prune régule la pression artérielle. Elle permet aussi de baisser le taux de mauvais cholestérol, ce qui est bon pour la santé de nos artères. Par conséquent, sa consommation limite le risque de maladies cardiovasculaires.

La prune est riche en antioxydants, qui protègent nos cellules des dommages causés par les radicaux libres : développement des cellules cancéreuses, vieillissement prématuré de la peau et des cellules.

La prune, source d’énergie

La prune est une véritable source d’énergie. Cependant, les personnes atteintes de diabète ne doivent pas trop en consommer, car la prune contient beaucoup de sucroses. Néanmoins, il est très important de consommer des prunes en cas d’anémie et de sévère épuisement.

En effet, les prunes contient plusieurs vitamines telles que la vitamine A, B, C et E. Cela permet de stimuler la mémoire et les défenses de l’organisme. Elle contient également de nombreux minéraux essentiels : potassium, magnésium, calcium et phosphore.

De plus, il est recommandé de manger plus de prunes et de pruneaux pendant la constipation et les périodes de fatigue. Elle permet d’améliorer la densité osseuse etd’ éviter l’ostéoporose.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gourmande et passionnée (@gourmandeetpassionnee)

La prune, ingrédient de cuisine

La prune en cuisine apporte des calories : 46 à 60 kcal/100 g, selon la variété. Son apport lipidique est raisonnable : 0,28 g/100 g et son apport glucidique est plus important (9,6 g/100 g). De plus, la prune est également riche en potassium, en vitamines C et B9 et en β-carotène. La prune, ce délicieux fruit sucré se mange cru ou cuit. Elle s’utilise pour faire d’excellentes confitures et conserves.

Les prunes et leurs secrets de beauté

On aime aussi la beauté que les prunes donnent à la peau. Les propriétés astringentes des prunes aident à affermir les pores dilatés de la peau et à restaurer son éclat. Pour une peau impeccable, tamponnez avec un coton pour appliquer du jus de prune sur le visage, laissez sécher 15 min et rincez.