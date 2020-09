EnjoyPhoenix : une « grande annonce » pour un petit changement, les internautes sont déçus !

De gros teasing pour un petit changement

Pendant un mois, EnjoyPhoenix a fait du teasing sur un énorme changement qui allait avoir lieu dans sa vie. Dans certaines de ses vidéos, on la voit même fondre en larmes. Elle montrait que ce qui allait arriver l’affecterait énormément. Alors, ses abonnés se sont imaginé tout un tas de scénarios sur ce qui se tramait chez leur YouTubeuse préférée. Si les uns se disaient qu’elle était peut-être enceinte et qu’elle allait l’officialiser, d’autres ont pensé qu’elle annoncerait la fermeture définitive de sa chaîne, ou bien qu’elle allait avoir un autre animal de compagnie. Pourtant, le changement annoncé est tout autre.

En effet, c’est ce mardi 1er septembre 2020 qu’EnjoyPhoenix a fait sa grande annonce. Dans une vidéo, elle a dit qu’elle suspendait définitivement ses vlogs sur sa chaîne EnjoyVlogging qui compte actuellement 1,5 million d’abonnés, et qu’elle n’utilisera plus que sa chaîne principale à 3,6 millions d’abonnés. Toutefois, celle-ci ne fermera pas. De cette façon, les abonnés pourront toujours le consulter.

EnjoyPhoenix s’explique

Dans cette vidéo, EnjoyPhoenix s’exprime en voix-off. Si on l’écoute attentivement, on peut sentir la tristesse dans sa voix. Elle a dit à quel point il lui a été difficile de prendre cette décision. Elle mentionne ses manques d’idées sur de nouvelles vidéos à tel point qu’elle se remet beaucoup en question ces temps-ci. « Il ne s’agit pas d’un petit changement qui te fait penser que ça peut aller. Ce dont je parle là, c’est d’un gros changement. C’est celui qui te fait très mal. » a-t-elle dit avant d’ajouter que dans la vie, il faut prendre les bonnes décisions, bien que l’on ait à y laisser une partie de soi s’en aller.

En revanche, ses abonnées pensent que la YouTubeuse est très loin de la réalité. Ainsi, même s’ils ne se sont pas montrés désagréables avec elle, ces derniers ont clairement montré que ce changement annoncé par EnjoyPhoenix leur importait peu. Quelques-uns de leurs commentaires disent : « Pour toi, c’est surement un très grand changement. Par contre, pour nous, finalement, ça ne change rien. Je te suis, et je regarde tes vidéos depuis des années sans jamais me soucier depuis quelle chaîne je les regarde », « En quoi est-ce que ça va changer ta vie ? Je t’admire beaucoup et je te suis fidèlement depuis de nombreuses années. Sauf que là, il faut que tu arrêtes d’exagérer ».

Devant tous ces commentaires et ces nombreuses réactions peu encourageantes, EnjoyPhoenix a été quelque peu indignée. Elle n’est pas restée silencieuse et s’est expliqué sur Twitter comme suit : « Je suis vraiment désolé si l’annonce que j’ai faite n’était pas de type ‘je suis enceinte’ ou ‘je vais me marier’… Nombreux sont ceux qui disent que j’ai fait ce grand teasing pour rien ». Puis, très agacée, elle a ajouté qu’elle est gênée par ce manque de respect dont font preuve certaines personnes à l’égard de ce que les autres peuvent ressentir.

Ensuite, elle explique que c’est un véritable sacrifice pour elle de devoir laisser une chaîne YouTube avec 1,5 million d’abonnés. Cela représente, selon elle, huit années de travail et une part importante de sa vie. C’est alors que la YouTubeuse a expliqué que les choses qui lui sont importantes peuvent l’être moins pour les autres. « Je suis désolé si je vous ai déçus, mais pfff, faut arrêter 5 minutes » s’est-elle exclamée.