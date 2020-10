Enora Malagré : L’ex chroniqueuse de C8 se confie sur sa dépression après avoir quitté TPMP !

Enora Malagré a été révélée au grand public en 2010, et était l’une des figures emblématiques de la télévision avec son apparition dans l’émission Touche Pas à Mon Poste de Cyril Hanouna. Elle s’était particulièrement illustrée par son franc-parler et était très vite devenue la coqueluche des téléspectateurs et des réseaux sociaux. Si tout avait l’air d’aller bien pour elle, la chroniqueuse a brusquement quitté l’émission en 2017 à la plus grande surprise de ses fans. Personne ne savait ce qu’est devenue la jeune femme par la suite, et c’est justement le sujet qu’elle a évoqué le 14 octobre dernier. Ses mots ont beaucoup ému les téléspectateurs. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Une période particulièrement difficile

Les coups de gueule d’Enora Malagré ne passaient jamais inaperçus sur les plateaux de Touche pas à Mon Poste. Ses chroniques étaient très intéressantes et elle a pu passer sept bonnes années en compagnie de Cyril Hanouna. Son départ de l’émission fut un véritable choc pour ses fans qui se sont questionnés sur les raisons de cette décision.

Si beaucoup ignoraient ce qu’Enora Malagré a fait durant cette période d’absence, les déclarations qu’elle a faites sur les plateaux de « Ils ont fait la Une », faisaient comprendre qu’elle a dû traverser une période très difficile. La jeune femme avait affirmé qu’elle s’était remise au travail, mais qu’il y avait comme un vide pendant les six mois qui ont suivi son départ. La monotonie désespérante de chaque jour avait eu raison d’elle.

En réalité, Enora Malagré souffrait d’une terrible dépression. Dans l’émission, l’ancienne chroniqueuse avait avoué qu’elle a reçu plusieurs propositions d’emploi après son départ de Touche Pas à Mon Poste. La jeune femme traversait une détresse psychologique sévère et c’est ce qui l’avait d’ailleurs poussé à claquer les portes de la chaine C8. « J’étais très très malheureuse quand je suis partie, je n’étais pas bien psychologiquement » avait-elle affirmé.

Ses mots poignants ont interloqué Alban Bartoli l’animateur de l’émission. Elle avait d’ailleurs renchéri ses déclarations en dévoilant l’un des conseils que lui avait donnés son psy. En effet, ce dernier lui avait recommandé de ne rien faire durant 6 mois, rien d’autre excepté le fait de se reconstruire. De toute évidence, l’ancienne chroniqueuse a bien suivi ces conseils puisqu’elle semble aller mieux aujourd’hui.

Une lutte contre l’endométriose

Même si Enora Malagré donne l’impression d’être sortie de cette période difficile, on ne peut pas encore dire que les choses sont toutes roses pour elle. Si la jeune femme s’est faite plus discrète sur les écrans, ce n’est pas seulement à cause de sa dépression, mais aussi à cause d’une maladie qui la ronge de l’intérieur. En effet, la belle blonde souffre d’endométriose. Cela rend très pénible son quotidien et la quarantenaire avait même sorti un livre à ce sujet.

Un cri du ventre tel qu’elle avait intitulé ce bouquin relate les maux qu’implique cette maladie et comment elle y fait face. Les mots de l’ancienne chroniqueuse sont également apparus dans les colonnes du magazine Elle. Enora Malagré affirme qu’elle avait mal 20 jours par mois. La douleur s’étendait jusqu’aux jambes, à la vessie et au ventre. « Ça me fait comme des lames de couteau qui me rentrent dans les reins, je manque d’air, je transpire, je suffoque », avait-elle affirmé. Pour lutter contre la maladie, elle subit des traitements très agressifs qui ont des effets secondaires sur son apparence physique… Courage Enora !