Enora Malagré : elle a bu beaucoup d’alcool depuis la quarantaine, elle balance tout dans les médias !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que même si l’ancienne chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste sur C8 ne fait plus partie de l’équipe de Cyril Hanouna, elle reste quand même toujours dans l’actualité ! En effet, Enora Malagré a récemment donné une interview qui fait froid dans le dos, les internautes ont été très surpris de lire ces révélations de cette célébrité qui n’est clairement pas comme les autres.

En effet, on a pu voir Enora Malagré dans de nombreuses situations aux côtés de Cyril Hanouna dans TPMP, et on imagine que cette dernière a par ailleurs de nombreuses anecdotes à raconter pendant ses années où on a pu la voir à la télévision tous les jours.

N’hésitant pas à dire très haut et fort ce qu’elle pense, Enora Malagré avait en effet réussi à faire parler d’elle pour ses excès de colère qui ne plaisaient pas toujours à tout le monde, comme on a pu le voir dans de nombreuses polémiques où elle était au coeur des discussions.

Enora Malagré raconte tout : elle se confie sur des sujets très personnels et c’est assez choquant !

Si la chroniqueuse de TPMP s’est faite assez discrète quand elle était chroniqueuse aux côtés de Cyril Hanouna sur C8, le moins que l’on puisse dire c’est que sa vie a complètement basculé du jour au lendemain par la suite quand elle a décidé de prendre la parole et de tout balancer ! En effet, on a pu la voir se confier dans de nombreuses interviews où elle raconte parfois des anecdotes assez croustillantes sur l’émission mais également sur sa vie privée. Car si on peut parfois penser que la vie des personnalités publiques comme Enora Malagré est très facile à vivre, la réalité est en fait toute autre !

Comme vous devez vous en doutez, la vie de la chroniqueuse n’a pas toujours été simple, et elle arrive enfin à parler de tous les sujets qui restent parfois tabou pour les français. C’est après avoir eu 40 ans qu’elle a enfin décidé de se confier sur sa vie et de tout raconter : des confidences qui font d’ailleurs parfois assez froid dans le dos, comme on a pu les lire dans une récente entrevue.

Enora Malagré est en pleine crise de la quarantaine : c’est une catastrophe pour elle !

Si par le passé Enora Malagré a pu se confier sur ses désirs de maternité, on a pu entendre l’ancienne chroniqueuse de Cyril Hanouna prendre la parole sur des sujets assez touchants depuis. Comme on a récemment pu le voir dans une intervention sur YouTube, la chroniqueuse semble avoir beaucoup de difficultés à vivre la fameuse crise de la quarantaine que connaissent de nombreux français.

En avouant même qu’elle “picole à mort” et qu’elle aurait même pris une bonne dizaine de kilos, les internautes se sont trouvés très inquiets en apprenant la nouvelle de l’ancienne chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste qui ne mâche pas ses mots. Et pour cause, elle affirme même avoir pleuré le jour de son anniversaire, une crise qu’elle n’a donc pas bien vécu et qui fait assez peur à tous ses fans qui sont un peu plus jeunes qu’elles et qui s’attendent à vivre la même chose d’ici quelques années pour certains.

Heureusement, la crise semble être passée pour Enora Malagré, et à en juger les derniers clichés que l’on a pu voir encore sur les réseaux sociaux cette année, elle semble aller mieux !