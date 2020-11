Enora Malagré : La chroniqueuse fait des révélations sur sa relation avec son compagnon plus jeune qu’elle !

Dans une récente interview, alors que la journaliste parle de la quarantaine fraîchement franchie d’Enora Malagré, cette dernière révèle ses peurs, du fait qu’elle soit un peu plus vieille que son jeune compagnon. Elle n’hésite d’ailleurs pas à se comparer à la Première Dame de France.

Une différence d’âge avec Hugo qui fait paniquer Enora Malagré !

C’est confirmé, Enora Malagré est une femme amoureuse et comblée, et ses fans sont bien contents pour elle. Même si elle ne s’affiche pas trop avec son chéri prénommé Hugo, au cours du 1er confinement qui a eu lieu en France en raison du Covid-19, l’ex chroniqueuse de TPMP a fait plaisir à ses abonnés.

En effet, elle avait posté sur les réseaux sociaux, une photo rare la mettant en scène avec Hugo. On pouvait voir les 2 amoureux masqués, se faisant un bisou à travers leurs masques chirurgicaux. En légende, Enora Malagré avait écrit : « Le nouveau romantisme ». Ses fans avaient beaucoup apprécié ce selfie.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Enora Malagré (@enoramalagre) le 4 Nov. 2020 à 11 :02 PST



Alors qu’elle a été invitée sur Non stop People ce lundi 9 novembre 2020, Enora Malagré a été franche, lorsqu’il a été question de son chéri. L’animatrice du programme Evelyne Thomas, a souligné que la jeune femme a fêté ses 40 ans en juillet dernier.

Il faut croire que pour l’ex-BFF de Cyril Hanouna, ce n’est pas du tout une bonne nouvelle : « Un enfer, un cauchemar, je le vis très très mal. J’ai un vrai syndrome de Peter Pan ! »

Notons que l’une des raisons pour lesquelles Enora Malagré a du mal avec son âge, est qu’elle est plus âgée que Hugo de 7 ans. Si pour beaucoup, cette différence est dérisoire, il n’en est rien pour la chroniqueuse, qui se trouve très âgée par rapport à son compagnon : « Brigitte Macron a ouvert le bal, j’ai fait pareil. Je suis immature et lui mature. Mais mine de rien, Je panique […] Est-ce qu’à un moment, il ne va pas partir pour une jeune demoiselle ? »

Comment les amoureux se sont rencontrés ?

En dehors de la petite différence d’âge qui préoccupe Enora Malagré, tout porte à croire que son histoire avec Hugo ira loin. D’ailleurs, leur première rencontre fût insolite, puisque l’animatrice a eu une crise : « Je me souviens de ce dîner où j’ai rencontré mon compagnon, curateur au Palais de Tokyo… La crise [due à l’endométriose, ndlr] est venue d’un coup. Je lui en ai parlé, et tout de suite je lui ai donné accès à mon intimité – et pas la meilleure part de la mienne ! »

En effet, Enora Malagré est atteinte de la forme sévère d’endométriose, un mal qui la ronge depuis des années, et dont les crises sont terribles, au point de la conduire à l’évanouissement parfois. Il y a environ un an, la chroniqueuse s’est confiée dans un livre intitulé : « Un cri du ventre ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Enora Malagré (@enoramalagre) le 9 Nov. 2020 à 8 :47 PST



Cette 1ère rencontre dans des conditions inédites, a rassuré Enora Malagré plus tard, sur le fait qu’elle pouvait compter sur son compagnon de façon inconditionnelle : « J’ai d’ailleurs la chance d’être tombée sur un homme doux, solide et attentif qui m’accompagne. Mais ce n’est pas simple de vivre cette maladie en couple. »

Notons que c’est cette maladie qui empêche Enora Malagré d’avoir des enfants, alors qu’elle en rêve. D’ailleurs, elle a confié avoir subi plusieurs fausses couches.

A la demande de l’animatrice de Non Stop People sur les futurs projets, Enora Malagré, d’ici 5 ans environ, la compagne d’Hugo espère beaucoup : « Dans le meilleur des mondes, je me vois en Bretagne, dans une maison, avec un enfant. J’espère que ça va marcher, que je vais pouvoir adopter, avoir un bébé et pouvoir enfin construire cette famille dont je rêve depuis 10 ans. »

Enora Malagré a rejoint le combat de milliers de femmes qui souffrent aujourd’hui d’endométriose à travers le monde. Il s’agit d’un mal qui n’est pas encore bien connu, et c’est l’une des raisons qui l’ont poussé à écrire son livre, partageant ainsi son expérience… Courage !