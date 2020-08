Enora Malagré : une nouvelle collaboration avec Cyril Hanouna ? L’ex-chroniqueuse de TPMP répond !

Enora Malagré a été chroniqueuse dans l’émission de Cyril Hanouna Touche pas à mon poste (TPMP) pendant 7 longues années. Une émission qu’elle a décidé de quitter en 2017. Depuis ce temps-là, on l’aperçoit de moins en moins à la télévision.

Enora Malagré : enthousiaste pour une nouvelle collaboration, mais sur un projet d’une toute autre forme.

Toutefois, lors d’une interview qu’elle a accordée à Télé Star, sa réponse a été très précise lorsque les journalistes lui ont demandé si elle souhaitait retravailler avec Cyril Hanouna. L’ex-chroniqueuse a répondu qu’elle voyait Cyril Hanouna comme le grand frère qui ne l’a jamais lâché.

Enora Malagré pourrait craquer et revenir dans TPMP ! https://t.co/pjzpgWMTtG — MCE TV (@mce_tv) August 24, 2020

Elle serait partante pour tous nouveaux projets, quelles qu’ils soient, à condition qu’ils se présentent sous d’autres formes que ce dans lequel elle a déjà travaillé auparavant. « C’est un très grand ‘oui’ », a-t-elle répondu à ces propos. Toutefois, elle a affirmé qu’elle n’avait plus le même enthousiasme de s’afficher à l’écran, comme c’était le cas auparavant.

Elle disait qu’elle n’avait plus sa place autour de la table de Cyril Hanouna.

En revenant à l’époque où Enora Malagré a quitté TPMP en 2017. On se souvient qu’à l’époque, elle s’était exprimée sur Twitter pour rendre sa démission publique. Dans ce long Tweet, elle a commencé par expliquer que cette décision a été prise suite à plusieurs mois de remise en question sur l’avenir de sa carrière à la télévision. Avec ces propos, elle faisait allusion à sa place au sein de l’équipe de TPMP. Puis, elle a enchainé avec une révélation fracassante : « Je crois justement que je n’y trouve plus ma place », avant d’officialiser son départ en disant : « Alors, je vous annonce que je quitte officiellement TPMP ».

Enora Malagré : ce qui pourrait la faire revenir auprès de Cyril Hanouna https://t.co/8QciujN6cK — Pumadoro (@Pumadoro) August 24, 2020

Dans le même Tweet, elle était revenue sur les années passées avec l’équipe de Cyril Hanouna. Elle disait entre autres qu’elle a passée 7 merveilleuses années avec l’équipe de TPMP. Une période durant laquelle elle a fait la rencontre de personnes exceptionnelles. Elle disait également qu’elle a pu faire beaucoup de choses enrichissantes en évoluant dans cette équipe. À la fin du tweet, elle a dit qu’elle doit tirer la révérence. Puis elle a conclu avec cette phrase : « Je voudrais faire un gros bisou aux équipes rédactionnelles, à la sécu de C8, à la chaîne C8, à mes chers amis chroniqueurs et à Cyril Hanouna. »

Quant à Cyril Hanouna, en avril dernier, lorsqu’on lui a demandé lequel de ses anciens chroniqueurs lui manquait le plus, sans aucune hésitation, il a cité le nom d’Enora Malagré. Selon lui, il n’a jamais pu trouver de remplaçant pour cette ex-chroniqueuse. « Beaucoup de gens sont passés. Aujourd’hui, je rêve d’une table avec Enora, Isabelle, Kelly, Géraldine et Valérie », disait-il.

Cyril Hanouna et Enora Malagré prêts à collaborer de nouveau ? https://t.co/UvY6PVqX1t — MCE TV (@mce_tv) August 24, 2020

Alors, il n’est pas du tout étonnant qu’Enora Malagré ait fait sensation lorsqu’elle est repassée à TPMP le 1e avril dernier, à l’occasion du 10e anniversaire de l’émission. Un beau moment sur C8 durant lequel beaucoup de téléspectateurs étaient témoins d’une relation chaleureuse entre Cyril Hanouna et Énora Malagré. Cette dernière a même évoqué l’un de ses moments préférés lorsqu’elle était encore chroniqueuse à TPMP : « Mon plus beau souvenir collectif c’est le cache-cache géant que tu avais organisé avec Gad Elmaleh… » disait-elle. Pourtant, quelque mois avant ces événements, l’ex-chroniqueuse est revenue sur les raisons son départ de TPMP. Elle n’a pas hésité à divulguer des informations qui font office de tacle pour Cyril Hanouna. Cependant, ce jour du 1e avril, ce dernier a eu droit à un « Bisous mon Baba ! » de la part de la chroniqueuse qui lui manquait le plus.