Une enquête aurait été ouverte par la PJ de Marseille après l’affaire qui cite Carla Moreau

Un petit rappel s’impose, car la situation semble être assez difficile à comprendre. Lors du dernier week-end du mois de février, des vidéos et des propos ont pu être relayés, il y avait donc des rumeurs de sorcellerie à l’encontre de plusieurs candidats de télé-réalité. Rapidement, Carla Moreau aurait été visée et Maeva Ghennam avait fait part de son désarroi. Il y a ensuite eu un coup de théâtre puisque cette dernière a présenté des excuses à Carla Moreau en révélant que tout était faux. L’annonce avait été faite via son compte SnapChat.

Une enquête à Marseille pour cette affaire de sorcellerie ?

Dans les colonnes de Star Mag, vous pouvez également constater que plusieurs faits sont évoqués. Selon les informations partagées par ce site Internet, Carla Moreau aurait été manipulée pendant près de quatre ans par une voyante et son équipe. De ce fait, des menaces de mort seraient évoquées au vu de l’ampleur de la situation. Des preuves auraient notamment été apportées à Maeva Ghennam, qui a eu l’occasion de présenter des excuses sur Internet.

De ce fait, le site révèle que Carla Moreau qui est la meilleure amie de Maeva aurait été la cible d’abus de confiance et de faiblesse .

. Si au départ l’affaire avait été prise avec de l’ironie par de nombreux internautes, il faut savoir qu’une enquête serait ouverte.

En effet, le site en question nous apprend qu’une enquête a été mise en place par la PJ de Marseille pour tenter de faire la lumière sur cette histoire.

Finalement, si les faits sont avérés concernant la manipulation pendant près de quatre ans par cette voyante et son équipe, l’affaire pourrait alors prendre une tout autre ampleur. De plus, Star Mag révèle dans ses colonnes que Carla Moreau aurait pu faire appel à cette voyante qui se nommerait Danaé. Cette dernière serait toutefois connue surtout dans le monde de la télé-réalité.

Il est important de noter que Marc Blata qui a eu l’occasion de s’exprimer sur le plateau de TPMP le 1er mars a révélé que les candidats de la télé-réalité pouvaient être rackettés assez facilement puisqu’ils ont une puissance médiatique assez impressionnante avec un simple téléphone.

Cette affaire serait-elle liée à la sorcière de France ?

Toutes les informations doivent bien sûr être prises avec des pincettes surtout si celle-ci prend une autre tournure avec des abus de faiblesse et de confiance. Dans tous les cas, les informations partagées par le site mentionnent cette voyante qui serait alors une experte dans les travaux occultes et elle aurait tendance à pratiquer de la magie blanche et rouge du côté de Marseille. Si celle-ci est vraiment impliquée dans cette affaire, il y a de grandes chances pour que l’enquête puisse se concrétiser si toutefois un tel dossier a bien été ouvert.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par AU COEUR DE L’ACTUALITÉ 🎥 (@clash_deluxe)



Il est important de noter que Carla Moreau n’a pas pris la parole concernant cette affaire, mais d’autres ont eu l’occasion de prendre la parole. Cette histoire a pu rythmer les réseaux sociaux pendant un week-end complet et les fans attendent de savoir si Carla Moreau est réellement liée à cette histoire ou s’il s’agit d’un simple malentendu. Il faut souvent être vigilant avec les voyants et toutes les personnes qui se revendiquent de ce milieu. Certes, nous ne savons pas si cette Danaé est responsable ou non de cette situation.

N’oubliez pas de bien vous renseigner si vous faites appel à des voyants, car les arnaques sont nombreuses notamment via les téléphones et sur Internet.