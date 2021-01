Toutefois, avec les engagements du quotidien, il n’est pas toujours évident d’être à l’heure devant sa télé pour regarder son émission ou sa série préférée.

Heureusement qu’il existe de nombreuses alternatives pour ne pas rater son programme, l’une des plus réputées est l’enregistrement de ce dernier. Nous allons vous en parler en détails à travers cet article.

Les différentes options pour enregistrer son programme TV

De nombreuses personnes préfèrent enregistrer leurs programmes favoris pour les regarder durant leur temps libre sans attendre la rediffusion. Pour cela, de nombreux moyens sont disponibles.

Nous allons vous citer ci-dessous les moyens les plus efficaces et les plus rapides pour enregistrer vos programmes TV, peut importe le support que vous voulez utiliser pour le revoir :

Utiliser la clé USB

Il est possible d’enregistrer son programme TV en utilisant une clé USB et de le revoir sur le même appareil. Ceci dit, afin d’effectuer cette opération, il est important de bien vérifier que votre TV dispose d’un port USB ainsi que d’une fonction PVR. Si toutes les conditions sont bonnes, vous aurez deux options : enregistrer selon le guide TV ou enregistrer le programme diffusé en direct.

Enregistrer un programme selon le guide TV

La majorité des télévisions possèdent un guide des programmes qui pourra vous aider à savoir à quelle heure passera votre émission préférée. Vous pourrez l’enregistrer en passant par quelques étapes simples :

Sélectionnez le bouton Menu ;

Sélectionnez le bouton « télévision » ;

Consultez le guide TV et choisissez le programme qui vous convient ;

Appuyer sur le bouton « enregistrer » ou « enregistrer la série » selon votre TV.

Ainsi, votre télévision s’auto programmera pour enregistrer tout ce qui passe durant l’heure de diffusion de la série que vous aurez choisie.

Enregistrer un programme en cours

Si vous voulez enregistrer un programme qui est en train de passer à la télé au moment même, deux méthodes se présentent à vous. La première est de directement appuyer sur la touche

« record » de votre télécommande pour lancer l’enregistrement. Quant à la deuxième, vous devez d’abord appuyer sur le bouton « OK » de votre télécommande, suivi de la touche

« enregistrer » sur votre écran. Il est important de savoir que les enregistrements effectués sur une clé ne peuvent être lus que par l’appareil qui les a enregistrés.

Utiliser un enregistreur numérique

Ces appareils ont envahi le marché ces dernières années, en prenant le devant sur les magnétoscopes. On retrouve de nos jours deux types d’enregistreurs numériques : les décodeurs TV d’une part et les décodeurs satellites d’autre part. Ainsi, il est possible de les relier à votre TV par câble ou via WI-FI.

Si vous voulez enregistrer votre programme en utilisant l’une de ces deux méthodes, il vous suffit d’appuyer sur le bouton record de votre télécommande et votre programme s’enregistrera automatiquement sur le disque dur. Il est également possible de profiter de plusieurs autres options telles que :

La programmation de votre enregistrement à l’avance ;

Enregistrer un programme quelconque pendant que vous en regardez un autre ;

Choisir les séquences à sauvegarder durant l’enregistrement ;

Utiliser une fonction de détection qui supprimera automatiquement les publicités.

Les smart TV : une option pour enregistrer vos programmes !

Avec l’avancement technologique et l’apparition des smart TV, plus besoin d’enregistrer vos programmes de façon manuelle. La télécommande de votre télévision connectée servira à elle seule pour assurer l’enregistrement de vos programmes favoris. Tout ce qu’il y a à faire c’est d’actionner un bouton sur votre télécommande pour visionner une émission en direct depuis le début (même si vous avez raté le début de cette dernière.)

Une autre option se présente à vous, vous aurez la possibilité de revoir vos moments préférés le nombre de fois que vous voulez. Enfin, de nombreuses applications mobiles sont disponibles pour contrôler vos enregistrements à distance via internet. Tout cela en plus de l’option classique de l’enregistrement en suivant un guide TV et de l’enregistrement en direct !