Enrico Macias : hospitalisé, son état de santé au plus mal, il décide très rapidement de quitter la France !

Enrico Macias est depuis quelques semaines, au plus mal après son hospitalisation. Il s’est confié sur ces moments difficiles de sa vie qui lui auraient même amené à partir de l’Hexagone.

Enrico Macias se confie sur la souffrance qu’il a endurée pendant son hospitalisation

Cette année est loin d’avoir été la meilleure pour le chanteur de 81 ans. Alors qu’il était encore convalescent après avoir contracté le coronavirus en mai dernier, l’ex-époux de Suzy Leyris avait été urgemment transporté à l’hôpital après une chute dont il avait été victime. En effet, cet accident se serait produit dans les rues de la capitale comme l’avait annoncé France Dimanche. Après le diagnostic des médecins, cette terrible chute avait causé une fracture sur le col du fémur. Face à cette situation non négligeable, ce dernier avait été opéré immédiatement et l’articulation de la hanche avait été remplacée par une prothèse. Face à l’inquiétude des fans du chanteur, son agent avait néanmoins rassuré ces derniers qu’il allait s’en sortir alors qu’il avait déjà été victime d’une fracture au bras après une chute en 2015 dans sa salle de bain.

Voir cette publication sur Instagram Deconfiné comme never💥 Une publication partagée par Enrico Macias (@enricofficiel) le 21 Juil. 2020 à 10 :00 PDT

Lors de son entretien avec Soir Mag, Enrico Macias n’a pas caché son ressenti. Déjà fragilisé à cause de son âge avancé, il a eu une année particulièrement difficile. Le covid-19 dont il a été victime alors qu’il n’avait pas constaté les symptômes, lui avait totalement coupé du monde. Après avoir exprimé sa gratitude à l’égard de ceux qui l’ont secouru pendant ces moments, le chanteur de 81 ans a fait des révélations sur la souffrance qu’il a vécue au point où il déprimait. Il déclare d’ailleurs «Ces soixante jours ont été difficiles à vivre. Je dormais beaucoup, mais mal, car on me réveillait tôt le matin pour les soins. […] Pour être honnête, j’ai également connu des moments de forte déprime ». Heureusement pour ce dernier, cette étape sombre de sa vie semble derrière lui à présent grâce à sa décision de quitter la France.

Sa décision de quitter la France l’aurait aidé à se remettre

S’étant rendu en Tunisie où il affirme avoir été au contact de plusieurs éléments de la nature comme la mer, le soleil et bien d’autres, il a pu se remettre peu à peu. Ce serait donc grâce à une bonne bouffée d’air frais que le chanteur de Voyage d’une mélodie peut de nouveau sourire. En mai dernier, alors que les français s’apprêtaient à reprendre normalement leur vie suite à un déconfinement, Enrico Macias révélait avoir souffert de cette maladie. Heureusement pour lui, il n’avait pas été admis dans un hôpital et s’était remis progressivement. Comme Patrick Bruel, le père de Jean-Claude Ghrenassia et Jocya Macias a décidé de partir de la France pour un temps.

Voir cette publication sur Instagram Il fait trop chaud je reste a l’eau 💦 Une publication partagée par Enrico Macias (@enricofficiel) le 25 Juin 2019 à 9 :27 PDT

En février 2019, Enrico célébrait ses 80 ans et avait prévu de prester à l’Olympia à Paris. Bien avant son concert, il avait pris part au Grand Oral où il avait fait des révélations sur sa femme. Marié depuis 1962 avec Suzy Leyris, cette dernière avait succombé à une maladie cardiaque en 2008. Le chanteur qui reste encore choqué par la disparition de son épouse, ne manque pas d’en parler quand il en a l’occasion. Plusieurs années après, ce souvenir reste toujours aussi frais dans son cœur. Même si cette année fut particulièrement difficile pour ce dernier, il compte davantage profiter des jours qui lui restent à vivre sur la terre d’où sa décision de se rendre en Tunisie pour profiter de la nature.