Enrico Macias : le chanteur annonce qu’il quittera la France si Marine Le Pen était élue Présidente ! Elle le clashe direct !

Au cours de sa dernière interview, le chanteur Enrico Macias dont on a demandé l’avis si jamais la représentante du Rassemblement National, Marine Le Pen était élue par les Français en 2022, a été clair. Il s’en irait tout simplement, une décision qui a été applaudie par la principale intéressée.

Enrico Macias son départ de la France conditionné par les élections 2022 !

Alors qu’il se remet de sa douloureuse chute qui lui a valu un séjour à l’hôpital, Enrico Macias est invité à la radio. L’un des sujets à l’ordre du jour, c’était de savoir ce que ferait le chanteur, si l’issue des élections présidentielles 2022 ne lui convenait pas.

On se rappelle qu’en 2015, il affirmait sur BFM TV qu’il s’en irait vivre en Israël si Marine le Pen gagnait les élections. Un an plus tard en 2016, Enrico Macias invité à RTS ( Radio Télévision Suisse), n’a pas oublié ses désirs de voyage, et avait même évoqué un certain embarras de choix, entre les pays à visiter.

Heureusement pour Enrico Macias, en 2017 c’est Emmanuel Macron qui a été élu. Cependant, les futures élections se dérouleront bientôt, précisément en 2022. Si Marine Le Pen se présente encore, le chanteur n’a pas changé d’avis. D’ailleurs, il l’a réaffirmé lors de son passage à la radio communautaire juive Radio J : « Ah oui, je ne reste pas, bien sûr », « Israël, de toute façon, c’est la seule destination qu’un juif habitant du monde peut avoir, peut espérer. Parce qu’avant, quand on était persécuté, c’était Auschwitz. Maintenant, c’est Israël. Heureusement qu’on a Israël. Mais il ne faut pas y aller forcé, il faut aller de son plein gré en Israël ».

Réaction de Marine Le Pen et des internautes

A 81 ans, Enrico Macias est donc prêt à partir de la France et a commencé une autre vie en Israël, si jamais la présidente du Rassemblement National, venait à gagner les élections. Cependant, le chanteur doute quand même du fait que Marine Le Pen puisse gagner aux élections.

Pourtant, il semblerait que les derniers sondages concernant le 1er tour des élections présidentielles 2022, classent Marine Le Pen au coude-à-coude avec le président français actuel Emmanuel Macron.

Une bonne raison supplémentaire de voter pour moi en 2022 ! 😉 MLP https://t.co/meJ6nLLZiB — Marine Le Pen (@MLP_officiel) October 11, 2020

A l’issue de l’entretien d’Enrico Macias, un article est sorti dans le média JDD, où l’on retrouve les propos du chanteur. Mise au courant de ce qui a été dit, Marine Le Pen a retweeté les dire de l’homme de 81 ans. D’après elle c’est : « Une bonne raison de voter pour moi en 2022 ».

C’est donc confirmé, le torchon qui brûle entre les 2 personnalités, n’est pas prêt de s’éteindre. Sur les réseaux sociaux, les internautes sont divisés entre les 2 protagonistes.

Il est clair que beaucoup souhaitent le départ du chanteur de la France. On pouvait lire des tweets qui disaient « Bon vent! », d’autres qui demandaient à ce qu’il ferme la porte en partant, ou encore « C’est un bon début, si d’autres pouvaient suivre ». Avec de tels propos, on se doute bien du parti auquel appartiennent ces internautes.

Toutefois, tout le monde n’est pas dans cet état d’esprit. D’autres internautes tout comme Enrico Macias, doutent sérieusement que Marine Le Pen puisse être élue Présidente de la République. Leurs commentaires disaient : « Il peut dormir tranquille » ; « Il ne prend pas de risques ».

Les mois passent et les élections se rapprochent inexorablement. Une chose est sûre, en ce moment, il y a 2 favoris en France, et si l’un est le président actuel Emmanuel Macron, l’autre est bel et bien Marine Le Pen. Même si beaucoup restent sceptiques quant aux chances de réussite de la fille de Jean Marie Le Pen, tout porte à croire pour le moment qu’elle a quand même des chances d’y arriver.