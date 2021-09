Entretien de la salle de bain : découvrez ces vertus insolites de l’ail !

Entretenir l’intérieur de sa maison est important pour une bonne hygiène de vie. Certains environnements domestiques nécessitent plus d’attention que d’autres. On peut évoquer en exemple la salle de bain. C’est l’endroit principal favorable aux épidémies de germes de bactéries. Elle demande donc plus de soins. Savez-vous que vous pouvez vous faciliter la vie grâce à une gousse d’ail ?

L’ail idéal pour le nettoyage de la cuvette de toilette

L’ail est un désinfectant naturel sans commune mesure. C’est le meilleur produit naturel dont vous pouvez vous servir pour agir efficacement contre la saleté. Il peut vous être d’une grande utilité, si vous songez à le jeter dans la cuvette de votre toilette tout en l’épluchant bien avant. Vous pouvez le faire idéalement le soir avant de vous coucher. Veillez à tirer la chasse au matin.

Déjà avec une simple gousse d’ail, vous avez la possibilité de pouvoir éviter la prolifération des organismes pathogènes. Vous adoptez ainsi un ménage écologique. Il permet de rendre votre salle de bain étincelante sans pareille mesure.

En effet, l’ail contient tout naturellement de l’allicine, un puissant antiseptique responsable des propriétés antibactériennes. Vous pouvez donc utiliser librement cette plante fongicide pour désinfecter les toilettes. En occurrence celles qui ont tendance à se salir très vite comme les toilettes publiques de votre maison.

Cet ingrédient est aussi très recommandé pour nettoyer les parois sur lesquelles les organismes pathogènes peuvent s’incruster. Il aidera également à garder avec efficacité vos toilettes exemptes de moisissure.

Mais attention, cela ne sera optimal que si vous l’utilisez à bon escient, et ce, en tant qu’alternative naturelle d’un produit ménager. Observez donc ce geste au moins deux fois par semaine.

L’ail contribue aussi à maintenir la fraîcheur des toilettes grâce à ses effets antimicrobiens et antifongiques. Il vous permet d’avoir une salle de bain bien propre et brillante. Quoi de mieux pour avoir un air sain à respirer dans sa salle de bain ! Testez et jouissez des résultats !

Eliminez les taches jaunes dans les toilettes avec le thé à l’ail

En dehors de la désinfection, l’ail vous sera d’une grande utilité pour vous débarrasser des tâches jaunes dans la cuvette des toilettes. Très bénéfique n’est-ce pas ? Encore plus utile que les produits chimiques bons marché.

Pour obtenir gain de cause, vous devez bouillir deux tasses et demie d’eau en y ajoutant trois gousses d’ail pelé. Ajoutez par la suite un sachet de thé, et laissez infuser.

Une fois qu’il fait chaud ou même froid, vous pouvez verser le mélange dans la cuvette des toilettes avant de vous coucher. Il est important de respecter cette tranche horaire, car les toilettes sont moins fréquentées à ce moment.

Au réveil le matin, vous n’aurez qu’à tirer la chasse. Répétez l’opération toutes les nuits. Les tâches jaunes disparaîtront radicalement laissant place à une cuvette neuve et brillante. L’hygiène est donc au point.

Faites le test et vous serez époustouflé par le résultat.